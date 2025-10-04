"Phố đèn lồng" Lương Nhữ Học
Khu vực Lương Nhữ Học, đoạn giao giữa đường Nguyễn Trãi và đường Trần Hưng Đạo, TPHCM được mệnh danh là "phố đèn lồng" hay "thủ phủ đèn lồng".
Nơi đây nổi tiếng với truyền thống sản xuất và buôn bán lồng đèn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây cũng là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần Trung thu của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn.
Con phố này bắt đầu được trang trí rực rỡ từ đầu tháng 8 âm lịch. Khung giờ sôi động nhất là từ 19h-21h. Tại đây, du khách có thể tham quan, chụp ảnh, mua các mẫu đèn lồng từ truyền thống tới cách tân.
Các loại đèn nhỏ, đơn giản bằng giấy có giá từ 25.000 - 30.000 đồng, loại trung bình dao động 30.000 - 80.000 đồng. Các mẫu cầu kỳ, có đèn LED, lớn hơn hoặc mẫu "hot trend" có thể lên tới vài trăm nghìn đồng.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Ngày tết Trung thu, du khách có thể tìm tới con phố đi bộ đông đúc, sôi động này để xem múa lân, trống hội hay các chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi. Tại đây cũng thường diễn ra nhiều hoạt động vui chơi thú vị.
Các công viên, trung tâm thương mại
Người dân và du khách có con nhỏ có thể trải nghiệm đón Trung thu tại Công viên văn hóa Đầm Sen hay khu giải trí Thỏ Trắng, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động rước đèn, múa lân, trò chơi dân gian... Khu du lịch Suối Tiên sẽ tổ chức các màn trình diễn nghệ thuật, rước đèn quy mô lớn.
Các trung tâm thương mại tại TPHCM cũng trang hoàng nhiều góc check-in bắt mắt, đón du khách tới tham quan, mua sắm.
Những quán cà phê độc đáo
Một quán cà phê nằm trên đường Tên Lửa (phường An Lạc, TPHCM) chi khoảng 100 triệu đồng trang trí tiểu cảnh, dựng rồng dài 12m để tạo không gian Trung thu truyền thống.
Không gian quán nổi bật với mô hình rồng thời Lý dài 12m, biểu trưng cho sự vươn mình của đất nước, cùng với lồng đèn Hội An, cửa hàng tạp hóa xưa và mô hình trăng cao 2m được ghép từ hơn 100 đèn ông sao.
Quán cà phê TPHCM dựng rồng 12m, chi 100 triệu đồng trang trí Trung thu xưa. Video: Phước Sáng
Du khách cũng có thể tới quán cà phê ở khu dân cư An Sương, phường Đông Hưng Thuận, nơi đang thu hút rất đông bạn trẻ với không gian bài trí sinh động các tiểu cảnh đèn lồng, quạt giấy, hoa sen, mái rơm truyền thống.
