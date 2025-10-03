Phố Hàng Mã Trước tết Trung thu gần 1 tháng, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã được trang hoàng rực rỡ đón du khách tới tham quan, chụp ảnh và mua sắm. Càng gần Trung thu, lượng người đổ tới đây càng đông đúc, nhất là tối cuối tuần. Khu vực thu hút sự chú ý nhất là ngôi nhà số 78 Hàng Mã, nơi được trang trí mô hình trăng lưỡi liềm, thỏ trắng, cá chép khổng lồ. Tại đây du khách có thể thoải mái lựa chọn các loại mặt nạ dân gian, hiện đại, đèn ông sao, đèn lồng nhiều màu sắc, hình dáng, với giá dao động từ 25.000-150.000 đồng. Du khách đổ tới phố Hàng Mã trước tết Trung thu 2025. Ảnh: Thạch Thảo

Khu di sản Hoàng thành Thăng Long Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc gắn liền với tết Trung thu, từ 1/10, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chương trình "Vui tết Trung thu 2025" tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Tại đây, du khách có thể tham quan 2 không gian trưng bày ấn tượng với chủ đề "tết Trung thu truyền thống" và "Hội Trung thu cung đình thời Lý". Không gian trưng bày Trung thu truyền thống gồm các gian hàng đồ chơi như: trống lân, trống ếch, trống bỏi, đầu sư tử, mặt nạ giấy bồi, đồ chơi sắt tây (tàu thủy sắt tây, thỏ đánh trống, bướm đẩy, còi…), tiến sĩ giấy, ông đánh gậy trông trăng, đèn kéo quân, đèn ông sư, đèn ông sao, các con giống bằng giấy… Trong khi đó "Hội Trung thu cung đình thời Lý" giới thiệu tư liệu lịch sử và hệ thống tranh vẽ phỏng dựng lại các hoạt động diễn ra trong ngày hội Trung thu cung đình cách đây hơn 1.000 năm lịch sử. Không gian trưng bày được tạo điểm nhấn bởi các hiện vật phỏng dựng lại các hoạt cảnh đua thuyền, biểu diễn rối nước của binh lính và người dân. Du khách có thể tới vào 10h-11h hoặc 15h30-16h30 ngày 4-5/10 để xem múa sư tử. Cũng trong 2 ngày này, các hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu (đèn cù, đèn bướm, đèn sao, đèn thỏ, tô vẽ mặt nạ giấy bồi, diều giấy…) được diễn ra vào 8h30-11h30 và 14h30-17h30.