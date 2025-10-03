Phố Hàng Mã
Trước tết Trung thu gần 1 tháng, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã được trang hoàng rực rỡ đón du khách tới tham quan, chụp ảnh và mua sắm. Càng gần Trung thu, lượng người đổ tới đây càng đông đúc, nhất là tối cuối tuần.
Khu vực thu hút sự chú ý nhất là ngôi nhà số 78 Hàng Mã, nơi được trang trí mô hình trăng lưỡi liềm, thỏ trắng, cá chép khổng lồ.
Tại đây du khách có thể thoải mái lựa chọn các loại mặt nạ dân gian, hiện đại, đèn ông sao, đèn lồng nhiều màu sắc, hình dáng, với giá dao động từ 25.000-150.000 đồng.
Khu di sản Hoàng thành Thăng Long
Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc gắn liền với tết Trung thu, từ 1/10, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chương trình "Vui tết Trung thu 2025" tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
Tại đây, du khách có thể tham quan 2 không gian trưng bày ấn tượng với chủ đề "tết Trung thu truyền thống" và "Hội Trung thu cung đình thời Lý".
Không gian trưng bày Trung thu truyền thống gồm các gian hàng đồ chơi như: trống lân, trống ếch, trống bỏi, đầu sư tử, mặt nạ giấy bồi, đồ chơi sắt tây (tàu thủy sắt tây, thỏ đánh trống, bướm đẩy, còi…), tiến sĩ giấy, ông đánh gậy trông trăng, đèn kéo quân, đèn ông sư, đèn ông sao, các con giống bằng giấy…
Trong khi đó "Hội Trung thu cung đình thời Lý" giới thiệu tư liệu lịch sử và hệ thống tranh vẽ phỏng dựng lại các hoạt động diễn ra trong ngày hội Trung thu cung đình cách đây hơn 1.000 năm lịch sử. Không gian trưng bày được tạo điểm nhấn bởi các hiện vật phỏng dựng lại các hoạt cảnh đua thuyền, biểu diễn rối nước của binh lính và người dân.
Du khách có thể tới vào 10h-11h hoặc 15h30-16h30 ngày 4-5/10 để xem múa sư tử. Cũng trong 2 ngày này, các hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu (đèn cù, đèn bướm, đèn sao, đèn thỏ, tô vẽ mặt nạ giấy bồi, diều giấy…) được diễn ra vào 8h30-11h30 và 14h30-17h30.
Phố cổ Hà Nội
Tết Trung thu truyền thống năm 2025 tại phố cổ Hà Nội gồm chuỗi các hoạt động tại các điểm di tích.
Tối 3/10 sẽ diễn ra lễ rước đèn "Đêm hội Trăng rằm" quanh không gian phố cổ và hồ Hoàn Kiếm, tái hiện nét đẹp Trung thu xưa trong không gian văn hóa đặc trưng của Thủ đô.
Sau khi rước đèn, du khách có thể ghé thăm không gian bích họa phố Phùng Hưng rực rỡ sắc màu lễ hội với đèn hoa và nhiều hoạt động vui chơi dành cho trẻ em với chủ đề Mùa trăng cổ tích.
Các hoạt động chủ yếu là những trò chơi dân gian và các trò chơi mang tính sáng tạo gắn với các môn học như: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học dành cho các em thiếu nhi tới tham dự.
Ngoài 3 địa điểm trên, du khách có thể đón không khí tết Trung thu tại các khu trung tâm thương mại tại Hà Nội.
(Tổng hợp)