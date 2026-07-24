Người dân phấn khởi vì rạch ngập rác ở TPHCM dần "hồi sinh"

Sau gần một năm thi công, dự án cải tạo rạch Đá Đỏ với tổng vốn hơn 86,7 tỷ đồng đang dần về đích, góp phần tăng khả năng thoát nước và chỉnh trang đô thị khu vực phía đông TPHCM.