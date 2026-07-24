Theo ghi nhận, công trường dự án cải tạo rạch Đá Đỏ đang được đẩy nhanh tiến độ. Công nhân tập trung nạo vét lòng rạch, xây tường chắn và hoàn thiện kè hai bên. Nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thành, trong khi một số vị trí đang lắp dựng khung thép để tiếp tục các hạng mục còn lại.