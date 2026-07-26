Hà Nội hiện có hơn 2.160 nhà chung cư cũ. Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu khởi công 9 dự án cải tạo chung cư cũ trong năm 2026, trong đó có khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông).

Trao đổi với PV Báo VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Hà Đông Trần Thị Lương An cho biết hiện phường đang tích cực triển khai các công việc liên quan để sớm thực hiện dự án. Do công trình đã xuống cấp nhiều hạng mục, phường sẽ tích cực đánh giá, nếu cần thiết sẽ thực hiện phương án di dời.

Trong lúc chờ dự án được khởi công, nhiều người dân tại khu tập thể 3 tầng ở phường Hà Đông vẫn đang từng ngày phải sống trong những căn hộ cũ kỹ, không còn đáp ứng điều kiện sinh hoạt.

Một góc khu tập thể 3 tầng. Ảnh: Kiều Oanh

Cuộc sống bất tiện trong khu tập thể xuống cấp

Ông Lê Thanh Kiệm (86 tuổi) đã có gần nửa thế kỷ gắn bó với căn hộ ở tầng 1, dãy C của khu tập thể 3 tầng. Căn hộ của ông có diện tích trên sổ đỏ khoảng 50m2. Tuy nhiên, ông Kiệm cho biết gia đình gồm 5 người, với ba thế hệ cùng chung sống nên ông phải cơi nới, cải tạo để nâng diện tích sử dụng lên hơn 100m2.

Ông Lê Thanh Kiệm. Ảnh: Kiều Oanh

Việc cơi nới giúp không gian sinh hoạt rộng rãi hơn, nhưng không thể che lấp tình trạng xuống cấp của khu tập thể được xây dựng từ những năm 1970.

"Nhà tôi ở tầng 1 nên xập xệ và ẩm thấp nhất. Năm ngoái, tôi đã chi 150 triệu đồng để sửa chữa phần trần và tường nhà. Vào mùa mưa, nền nhà phía trong thấp hơn mặt sân nên nước tràn vào, vừa từ mái dột xuống, vừa từ cống thoát nước dâng ngược lên, khiến sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn", ông Kiệm chia sẻ.

Bà Doãn Thục Nghĩa (84 tuổi) đã có 39 năm sinh sống tại căn hộ ở tầng 3, dãy D2. Căn hộ nằm ở đầu dãy nên bà tận dụng cả khoảng hành lang phía trước và hiên phía sau để cơi nới thành phòng khách và bếp.

Bà Nghĩa chỉ tay về phía trần nhà bị bong tróc. Ảnh: Kiều Oanh

Theo bà Nghĩa, nhờ thường xuyên sửa chữa, cải tạo bên trong căn hộ nên sinh hoạt hằng ngày của gia đình không gặp quá nhiều bất tiện. Điều khiến bà lo lắng nhất là khu vực cầu thang dùng chung đã xuống cấp nghiêm trọng.

"Trần khu vực cầu thang bong tróc từng mảng, lộ cả gạch. Mỗi khi có điều kiện, người dân lại xin vôi, vữa để trát vá những vị trí hư hỏng. Nhưng trần vẫn thấm nước, lớp vữa bên trong mục dần, không ai biết sẽ rơi lúc nào".

"Mỗi lần đi qua đoạn cầu thang đó, tôi đều nép sát vào tường, nếu chẳng may có mảng vữa rơi xuống thì đứng sát tường cũng đỡ hơn. Biết là phải tránh, nhưng lúc nào tôi cũng nơm nớp lo, chỉ còn cách đi thật nhanh qua đó", bà Nghĩa cho hay.

Người dân kỳ vọng sớm cải tạo nhưng vẫn còn nhiều trăn trở

Qua thông tin trên báo chí, ông Kiệm cho biết khu tập thể nơi mình sinh sống nằm trong danh sách 9 dự án cải tạo chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công trong năm 2026. Dù hoàn toàn ủng hộ chủ trương của thành phố, ông vẫn có những băn khoăn, trăn trở.

"Nguyện vọng của hầu hết người dân trong khu tập thể là vẫn được quay trở lại sinh sống tại đây sau khi dự án hoàn thành. Chúng tôi đã quen với cuộc sống ở đây, hơn nữa an ninh khu vực này rất tốt", ông Kiệm nói.

Ông cũng bày tỏ, khi triển khai dự án, các cơ quan chức năng cần thông báo trước vài tháng để người dân có thời gian chuẩn bị bởi việc tìm nơi ở tạm và ổn định việc học của trẻ là vấn đề không đơn giản.

Toàn cảnh dãy A của khu tập thể 3 tầng. Ảnh: Kiều Oanh

Cùng chung quan điểm với ông Kiệm, bà Nghĩa cho rằng việc triển khai dự án cần hài hòa lợi ích của người dân.

Theo bà Nghĩa, phần lớn cư dân trong khu tập thể đều đã cao tuổi nên việc phải chuyển đến nơi ở mới trong thời gian thi công sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, bà mong thành phố có chính sách hỗ trợ người dân thuê nhà tạm cư trong thời gian triển khai dự án.

UBND phường Hà Đông cho biết, khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong có diện tích khoảng 11.700m2, gồm 4 dãy nhà A, B, C, D cao 3 tầng, tổng cộng 193 căn hộ với khoảng 600 nhân khẩu sinh sống. Trong đó, các dãy A, B, C được xây dựng từ năm 1970, dãy D hoàn thành năm 1985. Sau gần nửa thế kỷ sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù phần lớn căn hộ vẫn đang được người dân sử dụng làm nơi ở thường xuyên, nhưng chất lượng xây dựng không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn sử dụng và điều kiện sinh hoạt theo quy chuẩn hiện hành.