Chủ Nhật, 24/08/2025 - 19:15

Người dân hô vang đón chào đoàn xe tăng tiến về Quảng trường Ba Đình

Chiều ngày 24/8, dàn xe tăng lăn bánh trên đường Thanh Niên tiến về phía Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho buổi hợp luyện lần 2 trong tiếng hò reo, cổ vũ và tiếng hát vang của người dân.

