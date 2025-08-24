Người dân hô vang đón chào đoàn xe tăng tiến về Quảng trường Ba Đình

Chiều ngày 24/8, dàn xe tăng lăn bánh trên đường Thanh Niên tiến về phía Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho buổi hợp luyện lần 2 trong tiếng hò reo, cổ vũ và tiếng hát vang của người dân.