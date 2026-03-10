Khởi công từ năm 2015, dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo tuyến giao thông cửa ngõ phía Đông. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, đoạn đường dài 1,7km này vẫn chưa thể hoàn thiện, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.