Người dân mòn mỏi chờ đường trăm tỷ ở TPHCM hết cảnh bụi bay mù mịt

Dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam (phường Bình Long, TPHCM) thi công từ năm 2015 đến nay vẫn chưa xong do vướng mặt bằng, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân khu vực bị ảnh hưởng kéo dài.