Dự án đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên có tổng mức đầu tư 370 tỷ, chiều dài hơn 2 km, kết nối đường Vành đai 2,5 đến Vành đai 3 (phường Hoàng Mai, Hà Nội). Tuyến đường đang dần thành hình.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với tốc độ 60 km/h, chiều rộng 40 m. Điểm cuối của con đường đang được thi công.

Nút giao dự án đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên và Vành đai 3 nhìn từ trên cao.

Công nhân liên tục chia ca kíp làm việc. Đoạn từ khu đô thị Gamuda (giáp Vành đai 3) đến khu nhà ở Hoàng Mai có chiều dài khoảng 1 km đang thi công phần nền đường và hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Máy xúc, xe lu, xe tải lớn... liên tục hoạt động san lấp mặt bằng, lu lèn nền đường và lắp đặt hệ thống cống ngầm.

Con đường trong quá trình thi công còn ngổn ngang nguyên vật liệu. Các phương tiện, người đi đường luôn cẩn trọng để giữ an toàn.

Khu vực thi công cắm biển cảnh báo và chăng dây phân cách.

Đoạn đường qua chung cư Gelexia Riverside ra tới Vành đai 3 đã thành hình.

Đoạn còn lại từ chung cư Gelexia Riverside đến khu đô thị Vĩnh Hoàng (hướng về Vành đai 2,5) đi qua chủ yếu là khu vực đất nông nghiệp hiện chưa được triển khai thi công.

Vị trí dự án đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên. Ảnh: Google maps.