Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng, thuộc địa bàn 2 phường Nguyễn Úy và Lê Hồ được triển khai từ năm 2022, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Trong đó, gói thầu xây dựng cầu Tân Lang có giá trị hơn 211 tỷ đồng.

Cầu Tân Lang bắc qua sông Đáy, được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Cầu có chiều dài khoảng 253m, mặt cắt ngang 22,5m, đáp ứng nhu cầu lưu thông của nhiều loại phương tiện.

Công trình là một phần của tuyến đường liên kết vùng, nối từ đường nối vành đai 4 - vành đai 5 qua Quốc lộ 38 đến Quốc lộ 21.

Điểm nhấn kiến trúc của cầu Tân Lang là cặp tháp vọng cảnh được xây đối xứng hai bên trụ cầu.

Phần thân tháp khá cao, được xây kiên cố; mái tháp lợp ngói.

Cây cầu mới giúp bà con hai bên bờ sông Đáy lưu thông thuận tiện hơn.

Khi được đưa vào khai thác, cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng giúp rút ngắn quãng đường đi lại cho người dân; đồng thời đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, thúc đẩy hợp tác, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong khu vực.