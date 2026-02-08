Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ đoạn (từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn) vừa được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 86,7 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực phía đông thành phố.

Nhiều năm qua, rạch Đá Đỏ bị xuống cấp nghiêm trọng, bồi lắng và lấn chiếm. Cỏ dại, lục bình phủ kín mặt nước tạo thành "điểm nghẽn", khiến khả năng thoát nước bị suy giảm. Khu vực này cũng thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.