Dự án cải tạo rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây) có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần: bồi thường, giải phóng mặt bằng với kinh phí hơn 6.812 tỷ đồng và xây lắp, nạo vét, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hơn 1.743 tỷ đồng. Dự án sẽ cải tạo khoảng 2,24km rạch Văn Thánh.



Theo quy hoạch, rạch Văn Thánh sẽ được nạo vét, xây dựng hệ thống kè bê tông và hoàn thiện hạ tầng thoát nước. Dự án cũng đầu tư các tuyến đường ven rạch, đường song hành kết nối với đường Điện Biên Phủ, xây mới cầu Phú An, mở rộng đường Ngô Tất Tố và bố trí khoảng 4,2ha đất ven rạch để phát triển công viên, mảng xanh. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2029.

Dự án dự kiến có 978 trường hợp phải di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Đến nay, công tác kiểm đếm đã hoàn thành 92,3% số hộ có bản vẽ hiện trạng.

Là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của TPHCM, dự án được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và hình thành hệ thống giao thông, công viên cây xanh dọc tuyến.

Theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều căn nhà nằm san sát mép rạch Văn Thánh. Dưới lòng rạch và dọc hai bờ, rác thải sinh hoạt chất đống, bốc mùi hôi nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Sinh ra và lớn lên bên rạch Văn Thánh, bà Nguyễn Thị Diệu Mơ (phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết dòng rạch từng trong xanh, là nơi bà cùng nhiều trẻ em trong xóm tắm mát, vui chơi mỗi ngày. Theo thời gian, dân cư ngày càng đông, rác thải sinh hoạt gia tăng khiến con rạch dần ô nhiễm. Khi dự án cải tạo được triển khai, bà mong được bồi thường thỏa đáng để có thể mua một căn nhà khác thay vì bố trí tái định cư tại chung cư vì tuổi đã cao.

Nhiều người dân trong khu vực cho biết sẵn sàng bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai. Theo họ, rạch Văn Thánh đã ô nhiễm nghiêm trọng suốt nhiều năm, nên việc cải tạo không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống mà còn tạo dựng không gian xanh, sạch, đẹp cho các thế hệ mai sau.

Theo ông Trần Văn Trọng – Phó Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM, đại diện chủ đầu tư, dự án chỉnh trang và cải tạo rạch Văn Thánh sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, kết nối hạ tầng giao thông và tạo dựng không gian sống khang trang, hiện đại cho người dân ven rạch.

Bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết địa phương sẽ đồng hành, hỗ trợ người dân trong suốt quá trình di dời, tạo điều kiện để các hộ dân sớm ổn định chỗ ở và cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Nằm ngay dưới tuyến Metro số 1, rạch Văn Thánh tạo nên sự tương phản giữa những dãy nhà cũ bám dọc hai bờ với phía xa là tòa Landmark 81 cùng hàng loạt cao ốc hiện đại. Dự án cải tạo được kỳ vọng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành siêu đô thị toàn cầu vào năm 2030.