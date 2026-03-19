Dự án cải tạo kênh Hàng Bàng (TPHCM) đổi thay rõ rệt, nhưng vẫn dang dở đoạn sau chợ Bình Tây do vướng 120m mặt bằng, kéo lùi tiến độ hoàn thiện.

Theo ghi nhận của VietNamNet, kênh Hàng Bàng (đoạn sau chợ Bình Tây) đang ngổn ngang vật liệu, thậm chí trở thành điểm đổ rác tự phát - tương phản rõ rệt với hai đầu tuyến đã hoàn thiện. Người dân khu vực này cảm thấy tiếc nuối vì dòng kênh ô nhiễm được hồi sinh đứt quãng.