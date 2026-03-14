XEM CLIP:



Ngày 14/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết nguyên nhân ban đầu vụ tàu trọng tải hơn 4.000 tấn vướng dây điện là do thuyền trưởng không tuân thủ chỉ dẫn của báo hiệu đường thủy nội địa khi điều khiển phương tiện qua khu vực cầu Chợ Gạo.

Trước đó, khoảng 10h37 ngày 13/3, tàu biển số SG-104.XX. có trọng tải hơn 4.000 tấn, công suất 954CV do ông N.V.Đ.H. (48 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông trên kênh Chợ Gạo. Thời điểm này, tàu đang chở 4 lớp container rỗng.

Khi đến khu vực cầu Chợ Gạo, do nước lớn và thuyền trưởng không chú ý chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy, lớp container phía trên cùng vướng vào đường dây điện bắc ngang kênh. Sự cố làm đứt 2 dây điện và rơi 1 container xuống nước.

Container rơi xuống sông được trục vớt lên bờ. Ảnh: H.T

Sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với Công an xã Chợ Gạo điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố, đồng thời xử lý vi phạm của thuyền trưởng theo quy định.

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện thủy cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa, chú ý quan sát và tuân thủ hệ thống báo hiệu khi lưu thông để tránh xảy ra các sự cố tương tự.