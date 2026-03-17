Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, giá dầu leo cao và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, dòng tiền của nhà đầu tư đang đứng trước câu hỏi nên phân bổ vào kênh tài sản nào. Vàng và bất động sản vẫn là hai kênh đầu tư phổ biến, nhưng trong bối cảnh hiện nay, mỗi loại lại có những ưu và nhược điểm riêng, đòi hỏi nhà đầu tư phải có chiến lược phân bổ hợp lý.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quang Sơn, Giám đốc Trung tâm Quản lý Gia sản Private (North Star), Công ty Cổ phần FIDT, cho rằng vàng và bất động sản đều là những lớp tài sản có tính chất chung giúp phòng ngừa rủi ro lạm phát, song vai trò và cách tiếp cận của hai kênh đầu tư này đang có sự thay đổi đáng kể trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Quang Sơn, Giám đốc Trung tâm Quản lý Gia sản Private (North Star), Công ty Cổ phần FIDT.

Vàng - kênh tích lũy và phòng thủ trước rủi ro

Theo ông Sơn, vàng về bản chất là kênh đầu tư mang tính tích lũy và phòng thủ. Khác với nhiều loại tài sản khác, vàng không tạo ra dòng tiền hàng tháng nên thường được coi là công cụ bảo vệ giá trị tài sản trước rủi ro lạm phát hoặc các bất ổn chính trị - kinh tế.

Ưu điểm lớn nhất của vàng là tính thanh khoản cao. Nhà đầu tư có thể dễ dàng chia nhỏ tài sản để bán khi cần tiền. Chẳng hạn, nếu cần tiền trong ngắn hạn, có thể bán 1-2 chỉ hoặc vài lượng vàng để đáp ứng nhu cầu tài chính.

Tuy nhiên, hiện vàng có những hạn chế nhất định do giá đã đạt mức cao nhất trong lịch sử và điều chỉnh sâu tới 21%. Tuy vậy, mức giá vẫn duy trì ở vùng cao khiến việc mua với khối lượng lớn trở nên khó khăn hơn. Đây là bất lợi với nhà đầu tư mới muốn tham gia mua vàng.

Ưu tiên thời điểm này sẽ là gia tăng sức mua - tức là tiền lỏng, đa dạng các dòng tiền như bất động sản cho thuê mà vàng thì không thể.

Ông Sơn cho rằng, trong dài hạn, vàng vẫn còn khả năng tăng trưởng khi nguồn cung tiền trên toàn cầu tiếp tục mở rộng, nợ công của Mỹ tăng cao và xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD diễn ra ở nhiều quốc gia. Ông dự đoán giá vàng thế giới sắp tới có thể đạt khoảng 6.000 USD/ounce.

Đáng chú ý, diễn biến thị trường đang có phần trái với quy luật cũ. Thông thường, khi bất ổn địa chính trị gia tăng, vàng sẽ tăng giá. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Israel - Iran làm gián đoạn chuỗi cung ứng dầu toàn cầu, giá dầu vượt 100 USD/thùng và đồng USD phục hồi mạnh do phần lớn giao dịch dầu mỏ vẫn sử dụng USD thì vàng lại bị bán ra và điều chỉnh giảm.

"Điều này cho thấy thị trường đang vận hành với mức độ bất định cao hơn so với trước. Do vậy, vàng không còn là kênh quá hấp dẫn để dồn toàn bộ vốn đầu tư vào thời điểm này", ông Sơn phân tích.

Bất động sản - lớp tài sản chống lạm phát

Khác với giai đoạn 2024-2025 khi thị trường có nền lãi suất thấp tạo điều kiện cho câu chuyện đầu cơ và tích trữ mạnh vào các bất động sản, tạo ra làn sóng đẩy giá ở một số nơi lên quá cao, thị trường hiện chuyển sang giai đoạn chú trọng thanh khoản và giá trị sử dụng thực.

Theo ông Sơn, thị trường bất động sản năm 2026 đang trải qua giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, dịch chuyển sang mô hình bền vững dựa trên nhu cầu thực và năng lực tài chính thực. Tín dụng kiểm soát chặt, lãi suất cao (13-14%) và quy định về định danh bất động sản từ ngày 1/3 khiến nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao gặp rủi ro lớn, thanh khoản giảm tại các khu vực nóng, buộc thị trường phân hóa mạnh, ưu tiên sản phẩm pháp lý minh bạch, giá hợp lý.

Lượng cung trên thị trường vẫn lớn, tồn kho tăng cao, trong khi trên thị trường thứ cấp nhu cầu bán ra nhiều hơn mua vào khiến tốc độ giao dịch chững lại. Mặt bằng lãi suất còn duy trì ở mức cao cũng khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền dần rời khỏi các phân khúc bất động sản ít giá trị sử dụng và có mức giá quá cao để chuyển sang những sản phẩm vừa túi tiền, có khả năng tăng trưởng, khai thác dòng tiền và thanh khoản tốt hơn do phù hợp với nhu cầu sử dụng của số đông người dân.

“Điều quan trọng là lựa chọn đúng phân khúc. Không phải bất động sản nào cũng có mức tăng trưởng giống nhau trong các chu kỳ kinh tế khác nhau. Nếu lựa chọn không đúng, rất dễ bị rơi vào khả năng bị chôn vốn dài hạn do tính thanh khoản là một đặc tính hạn chế của bất động sản”, ông Sơn nói.

Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư nên tìm đến những khu vực có mặt bằng giá hợp lý so với thị trường chung và có khả năng mang lại tỷ suất lợi nhuận cho thuê tối thiểu khoảng 4-5%/năm. Cơ hội đầu tư bất động sản vẫn còn, nhưng có xu hướng dịch chuyển từ khu vực trung tâm sang các vùng ven hoặc các địa phương có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Nhà đầu tư nên phân bổ vốn ra sao?

Theo ông Sơn, vàng vẫn là tài sản nên có trong danh mục đầu tư, nhưng cần được coi là kênh phòng thủ thay vì kênh sinh lời chính. Nhà đầu tư nên tích lũy vàng một cách kỷ luật, có thể chia nhỏ để mua định kỳ theo từng giai đoạn.

Tuy nhiên, vị này cũng lưu ý không nên bán toàn bộ tài sản lớn như bất động sản để chuyển sang mua vàng. Việc dồn toàn bộ vốn vào một kênh đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động mạnh là không phù hợp.

Ví dụ, trong tình hình hiện nay, với nhà đầu tư có khoảng 3-4 tỷ đồng, có thể phân bổ khoảng 10-15% vốn, khoảng 300-400 triệu đồng để mua vàng. Ngoài ra, có thể đầu tư vào bất động sản dự án có nền giá tốt, nằm tại các khu đông dân, hỗ trợ lãi suất dài 24-36 tháng. Phần còn lại phân bổ ra các lớp tài sản khác có tính linh hoạt dòng vốn khi cần thanh khoản nhưng vẫn có mức lợi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi tại các tổ chức uy tín.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần duy trì tỷ lệ tiền mặt ở mức khoảng 20-30% danh mục để đảm bảo khả năng linh hoạt khi thị trường xuất hiện cơ hội mới.

Theo chuyên gia FIDT, việc kết hợp giữa vàng và bất động sản trong danh mục đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư vừa có tài sản phòng thủ trước rủi ro lạm phát, vừa có cơ hội tạo ra dòng tiền và tăng trưởng tài sản trong dài hạn.

Tuy nhiên, cách thức và tỷ lệ phân bổ cụ thể của các lớp tài sản vẫn phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro và khả năng chịu đựng biến động của từng nhà đầu tư.