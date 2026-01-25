Chiều 25/1, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) chính thức bàn giao công trình cảnh quan tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM) cho UBND phường Xuân Hòa quản lý, đưa vào phục vụ cộng đồng.

Công trình cảnh quan Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là 1 trong 9 khu đất tại khu vực trung tâm thành phố được UBND TPHCM chỉ đạo cải tạo thành công viên, vườn hoa tạm thời trong thời gian chờ các quyết định đầu tư tiếp theo.

Sau khi được thông qua chủ trương, từ ngày 8/1, Công ty Phát Đạt đã thi công cả ngày lẫn đêm và hoàn thành trước 2 tuần so với kế hoạch.

Công viên trên khu "đất vàng" dự kiến xây dựng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Ảnh: Anh Phương

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Phát Đạt cho hay, khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng có vị trí đặc biệt, nơi mỗi mét vuông đất không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn chứa đựng nhiều ký ức, lịch sử, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân.

Theo ông Vũ, dù hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra, công ty vẫn kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng hạng mục. Việc công trình được bàn giao sớm giúp người dân khu trung tâm TPHCM có thêm không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng công trình cảnh quan Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là công trình thể hiện được “ý Đảng, lòng dân”. Việc bàn giao sớm có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần.

“Đề nghị sau khi tiếp nhận công trình, UBND phường Xuân Hòa gìn giữ, nâng niu công trình như một đứa con tinh thần của thành phố. Phải tiếp tục chăm sóc cây xanh, cảnh quan, bảo đảm sạch đẹp để phục vụ người dân”, ông Được chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: Anh Phương

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng cũ tọa lạc trên khu “đất vàng” hiếm hoi còn sót lại tại trung tâm TPHCM, với bốn mặt tiền các tuyến đường Võ Văn Tần – Pasteur – Nguyễn Đình Chiểu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Được đưa vào sử dụng từ năm 1985, qua quá trình hoạt động, nhà thi đấu xuống cấp, UBND TPHCM đã có kế hoạch xây dựng mới.

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây mới Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT). Chủ đầu tư là liên danh Công ty Phát Đạt và Tổng Công ty cổ phần Đền bù Giải tỏa.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 2016, tổng vốn đầu tư dự án là 1.954 tỷ đồng. Để hoàn vốn cho chủ đầu tư, UBND TPHCM dự kiến thanh toán bằng 4 khu đất. Năm 2019, liên danh chủ đầu tư và UBND TPHCM đã ký tắt thỏa thuận đầu tư và dự thảo hợp đồng BT.

Giai đoạn 2019–2023, các thủ tục pháp lý tiếp theo của dự án không có tiến triển. Trong khi đó, khu “đất vàng” bốn mặt tiền bị bỏ trống, gây lãng phí kéo dài từ năm 2017, kể từ khi nhà thi đấu cũ bị phá dỡ.

Cuối tháng 4/2024, UBND TPHCM quyết định dừng đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BT, chuyển sang đầu tư công. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM được giao lập hồ sơ, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để đầu tư bằng ngân sách, phấn đấu khởi công vào năm 2027.

Đến tháng 9/2025, dự án xây mới Nhà thi đấu Phan Đình Phùng vẫn chưa thể phê duyệt do các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc, mật độ xây dựng và chiều cao chưa phù hợp với quy hoạch phân khu, buộc phải điều chỉnh lại.

Trong khi chờ các quyết định đầu tư tiếp theo, UBND TPHCM đã chỉ đạo cải tạo khu đất dự kiến xây dựng nhà thi đấu thành công viên, vườn hoa tạm thời để phục vụ người dân.