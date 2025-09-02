logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Ba, 02/09/2025 - 07:00

Người dân vỡ òa cảm xúc vì câu nói của Cảnh sát giao thông trước giờ diễu binh

Kiều Oanh

Xem các bài viết của tác giả
Sự kiện: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Trước những màn giao lưu bất ngờ của lực lượng Cảnh sát giao thông, người dân có mặt tại khu vực đường Thanh Niên như vỡ òa cảm xúc.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Biển người bất chấp nắng mưa xuống đường ngồi chờ xuyên đêm xem diễu binh 2/9

image

Khoảnh khắc phi công Su-30MK2, Yak-130 tỏa sáng trên Quảng trường Ba Đình

image

Mãn nhãn màn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt rực sáng trên bầu trời Thủ đô

image

Tháp Rùa rực sáng trong đêm, người dân chen kín hồ Hoàn Kiếm chiêm ngưỡng

VIDEO NỔI BẬT