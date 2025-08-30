logo website

Thứ Bảy, 30/08/2025 - 07:56

Mãn nhàn màn tiêm kích Su-30MK2 thả đạn nhiễu rực sáng trên bầu trời Thủ đô

Kiều Oanh

Xem các bài viết của tác giả
Sự kiện: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Các biên đội Su-30MK2 và Yak-30 đã có màn thả đạn nhiễu đầy ấn tượng trên bầu trời Thủ đô trong buổi lễ tổng duyệt diễu binh mừng Quốc khánh 2/9.

