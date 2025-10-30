UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất tọa lạc tại số 01 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài cho Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) chậm nhất vào ngày mai - 31/10. Đây là đơn vị nhận tài trợ và xây dựng công trình.

Quyết định trên nhằm hiện thực hóa chỉ đạo từ cuộc họp do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được chủ trì vào ngày 2/10 với mục tiêu sớm đưa khu đất có vị trí đặc biệt vào khai thác.

Theo UBND TPHCM, việc sớm đưa vào khai thác, sử dụng khu “đất vàng” số 01 Lý Thái Tổ là yêu cầu cấp thiết. Ảnh: Nguyễn Huế

Khu đất số 01 Lý Thái Tổ - trước đây là Nhà khách Chính phủ - có tổng diện tích 4,3ha, được coi là “đất vàng” hiếm hoi còn sót lại giữa trung tâm thành phố. Vị trí đắc địa này tiếp giáp ba tuyến đường lớn là Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng.

Đồng thời, đây cũng là vị trí nằm giáp tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến bố trí 3 ga tiếp giáp khu đất).

Chưa kể, hiện tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô thành phố rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch, đồng thời, tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân.

Trước thực trạng trên, việc sớm đưa vào khai thác, sử dụng khu đất là yêu cầu cấp thiết. Song song ưu tiên bố trí quỹ đất phục vụ phát triển mảng xanh, việc hình thành công viên công cộng tại khu vực này là rất cần thiết, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Theo kết luận tại Thông báo số 449/TB-VP ngày 3/10, điểm nhấn chính của dự án công viên cây xanh và không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, nghiên cứu lồng ghép bố trí khu vực đặt bia tưởng niệm đồng bào tử nạn do đại dịch Covid-19.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, đơn vị tài trợ sẽ triển khai xây dựng các hạng mục nêu trên và dự kiến này sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2026.

Cùng với đó, chính quyền thành phố cũng quyết định dành khoảng 4.000m² đất, dự kiến tại góc đường Trần Bình Trọng và Lý Thái Tổ, để xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài. Điều này nhằm thay thế các trụ sở nhỏ lẻ, phân tán hiện tại, đảm bảo hoạt động hiệu quả của chính quyền phường trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, dự án còn nghiên cứu đầu tư lồng ghép thêm một số hạng mục chức năng theo hình thức đối tác công tư (PPP) như bãi giữ xe ngầm và các dịch vụ tiện ích khác, nhằm tối ưu hóa không gian và tăng hiệu quả sử dụng đất.