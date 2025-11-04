Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TPHCM luôn được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi, mang lại những dấu ấn sâu đậm và góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo của người dân thành phố.

Tinh thần thi đua yêu nước được hun đúc từ những việc làm thiết thực, cống hiến thầm lặng và bền bỉ. Đó là những người ngày đêm tận tuỵ làm việc, những hành động tử tế, hay những sáng kiến âm thầm góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách của xã hội và cùng nhau xây dựng nên một thành phố an toàn, văn minh và phát triển.

Đại hội Thi đua yêu nước vừa qua là dịp tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025. Đồng thời tôn vinh, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân anh hùng và 478 gương mặt điển hình tiên tiến, đại diện cho hàng ngàn tấm gương tiêu biểu trên mọi lĩnh vực tại TPHCM đã có những nỗ lực, sáng kiến, giải pháp đột phá trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội.