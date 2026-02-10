Bà Trần Thị Sương (phường Bình Lợi Trung) mua 20 con chim hết 200.000 đồng để phóng sinh, cầu mong bình an và hạnh phúc cho gia đình. Bà chọn khu vực chùa Diệu Pháp vì vừa có thể lễ Phật, vừa thực hiện việc phóng sinh gần chùa.

Trước khi phóng sinh, các nhà sư tại chùa Diệu Pháp thực hiện nghi thức tụng kinh cho các loài vật.

Bà Lê Thị Ngọc Vân (ngụ phường Hòa Hưng) cho biết, đã duy trì việc phóng sinh suốt 7 năm qua. Trước đó, bà từng rải tro cốt của chồng tại đây. Hôm nay bà muốn tưởng nhớ và ôn lại những kỷ niệm với người chồng đã khuất.

Bên cạnh đó, nhiều người còn phóng sinh lươn vàng. Theo quan niệm dân gian, việc thả lươn thể hiện lòng từ bi, cứu giúp chúng sinh thoát cảnh giam cầm, từ đó mang lại công đức như sức khỏe, may mắn và tiêu trừ ác nghiệp.

Năm nay, bên cạnh cá chép, nhiều người dân TPHCM còn chọn phóng sinh ếch trong dịp Tết Táo quân vì cho rằng loài vật này dễ thích nghi với môi trường tự nhiên. Giá dao động từ 50.000 đến 110.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Ngọc Yến (phường Bình Lợi) cho biết, đã duy trì việc thả cá chép vào ngày 23 tháng Chạp suốt hơn 20 năm qua. Cá được bà mua sẵn từ trước, đến đúng ngày, làm lễ sớm xong mới mang đi thả.

Theo quan niệm truyền thống, để tiễn ông Táo về trời, người dân thường chuẩn bị cá chép theo số lẻ như 1, 3 hoặc 5 con.

Theo quan niệm dân gian, cá chép sau khi được thả xuống nước sẽ hóa rồng, trở thành phương tiện để ông Táo lên Thiên đình.

Lo ngại cá bị bắt lại sau khi thả, một số người dân thuê ghe với giá khoảng 50.000 đồng để chở cá ra giữa sông.

Bà Lan (ngụ phường Gia Định) thường xuyên phóng sinh cá vào các ngày rằm. Dịp Tết Táo quân năm nay, bà thả 2 con cá chép cầu mong gia đình đón Tết may mắn, năm mới an lành.

Cách đó không xa, nhiều người dân đến dưới chân cầu An Phú Đông, thả cá chép xuống sông Vàm Thuật để tiễn ông Táo về trời.