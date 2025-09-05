Từ sáng sớm, hàng nghìn người đã hội tụ về Công viên Thiên Đường, tham gia các nghi lễ truyền thống: lễ thỉnh linh, tụng kinh cầu siêu, dâng hương tưởng niệm, thắp nến tri ân và nghi thức bông hồng cài áo. Từng ngọn nến được thắp sáng, từng hồi chuông ngân vang tạo nên không gian linh thiêng, nơi mỗi người lắng đọng để tưởng nhớ công ơn sinh thành và gửi lời cầu nguyện bình an.

Vu Lan không chỉ là ngày dành cho Phật tử mà là dịp để cả cộng đồng cùng tôn vinh đạo hiếu - một nét đẹp văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, bà Vy Hường - đại diện Faraland Việt Nam Group - đơn vị phân phối và phát triển dự án Công viên Nghĩa trang Thiên Đường chia sẻ: "Vu Lan không chỉ nhắc nhở về đạo hiếu trong gia đình, mà còn là dịp để khơi gợi tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Faraland Việt Nam Group tự hào khi đồng hành cùng Công viên Thiên Đường để lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc này. Chúng tôi tin rằng, ngoài việc kiến tạo những công trình bất động sản, sứ mệnh lớn lao hơn chính là mang đến giá trị tinh thần, giúp cộng đồng sống ý nghĩa và gắn kết hơn".

Với định hướng trở thành quần thể văn hóa - tâm linh hiện đại, Công viên Nghĩa trang Thiên Đường không chỉ là nơi an nghỉ vĩnh hằng mà còn là không gian tổ chức các sự kiện nhân văn quy mô lớn. Đại lễ Vu Lan năm nay là minh chứng khẳng định vai trò của Công viên Thiên Đường như một “điểm hẹn tâm linh” mới của người dân cả nước.

Đại lễ Vu Lan 2025 nơi đây khép lại nhưng dư âm về tình yêu thương, lòng biết ơn cha mẹ, tổ tiên và tinh thần gắn kết cộng đồng vẫn lan tỏa mạnh mẽ.

Để đặt lịch tham quan và tư vấn về sản phẩm, liên hệ số điện thoại: 088 863 5858 - 088 856 3838.

Địa chỉ dự án: xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Tập đoàn Farland Việt Nam - Đơn vị phân phối và phát triển dự án

Website Faraland Việt Nam: https://faralandvietnam.vn/

Thông tin dự án: https://congvienthienduong.vn/

Văn phòng đại diện: tầng 1 - tòa nhà Green Diamond, 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Tố Uyên