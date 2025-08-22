Những ngày qua, một góc nhỏ trên đường Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông, TPHCM) trở nên nhộn nhịp với cơn sốt bánh mì sốt gạch cua biển, giá chỉ 25.000 đồng/phần.

Khác với bánh mì thịt hay xíu mại quen thuộc, món bánh mì nhân gạch cua béo ngậy, vàng óng, kết hợp thịt cua ngọt, trứng cút, mỡ hành và phô mai, tạo nên hương vị độc đáo. Do lượng khách mỗi ngày rất đông, nên thực khách đến sẽ được nhận số thứ tự. Sau khi lấy số, khách sẽ tìm vị trí thuận tiện chờ được gọi số, báo món thanh toán rồi nhận bánh ra về. Nhiều khách hàng hiếu kỳ sẵn sàng đợi hàng giờ để thưởng thức món bánh mới lạ này.