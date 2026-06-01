Theo Hệ thống Giáo dục Hocmai, đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của TPHCM năm 2026 giữ ổn định về cấu trúc nhưng có độ khó nhỉnh hơn so với năm 2025. Đây là một đề thi mang tính thời sự và có tính phân hóa. Ma trận kiến thức trải rộng từ nhận biết đến vận dụng cao. Đề giảm các câu hỏi ngữ pháp mang tính ghi nhớ máy móc, thay vào đó là tăng cường việc hiểu bản chất ngữ pháp và cách sử dụng từ, hạn chế lợi thế của những học sinh học mẹo, học tủ.

Đề được chia thành 4 phần rõ rệt:

Phần Multiple Choice: Bao gồm ngữ âm (phát âm - trọng âm), ngữ pháp nền tảng, từ vựng theo ngữ cảnh, tình huống giao tiếp, nhận diện biển báo và thông báo.

Phần Reading Cloze: Bài đọc điền từ vào chỗ trống, kiểm tra sự kết hợp giữa ngữ pháp (từ loại, giới từ, liên từ) và từ vựng dựa trên ngữ cảnh tổng thể.

Phần Reading Comprehension: Bài đọc hiểu chọn True/False (4 câu) và câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn (tìm tiêu đề và tìm chi tiết/cảm xúc của nhân vật).

Phần Word Form & Sentence Transformation: Gồm 6 câu biến đổi từ loại thông thường, 2 câu viết dựa trên ngữ cảnh từ bài viết mẫu và 4 câu viết lại câu không đổi nghĩa.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Một số giáo viên cho rằng, điểm nổi bật của đề thi năm nay là tính thực tiễn cao và chất liệu đề thi mang hơi thở thời đại. Đề thi giảm các câu hỏi ngữ pháp mang tính ghi nhớ máy móc, tăng yêu cầu vận dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh thực tế. Các chủ đề trong phần đọc hiểu và từ vựng gắn với công nghệ, kỹ năng sống và các xu hướng phát triển hiện nay.

Trong đề thi cũng xuất hiện hàng loạt các từ khóa hiện đại như AI, deepfake, cleaning robot, metro system, smartwatch, music-streaming platforms.

Chẳng hạn, một câu hỏi từ vựng được đặt trong ngữ cảnh hệ thống metro tại TPHCM: “The new metro system in Ho Chi Minh City is useful. - It is. It reduces traffic jams”.

Thứ hai là dạng câu hỏi biển báo/thông báo (Sign/Notice) trực quan, bám sát đời sống. Cụ thể, tiếp tục phát huy thế mạnh của đề TPHCM, các câu hỏi dạng hình ảnh kiểm tra khả năng đọc hiểu ngôn ngữ công cộng. Tuy nhiên, các phương án nhiễu được thiết kế rất tinh vi, đòi hỏi học sinh phải phân tích kỹ bản chất của hình ảnh chứ không chỉ nhìn từ khóa.

Chẳng hạn, ở câu hỏi về bảng thông báo: “Sales tomorrow - Half price for two weeks only!”. Cách hỏi bẫy ở phương án D (buy only two items) hoặc A (free of charge), đòi hỏi học sinh phải suy luận từ thông tin trong thông báo để xác định thời gian khuyến mãi kéo dài 14 ngày.

Phần Đọc hiểu (Reading Comprehension) kiểm tra tư duy thay vì dò chữ. Cụ thể, bài đọc được viết dưới dạng tự sự ngôi thứ nhất. Cách hỏi không đơn thuần là bê nguyên văn bản xuống, mà buộc học sinh phải hiểu nghĩa tương đương hoặc suy luận. Ví dụ, có câu trong đề hỏi “The writer started his Cliff Trail hike from the bottom of the Mansfield”. Trong bài viết: “Cliff Trail starts near the top, so I took a van up there”. Thí sinh phải suy luận rằng người viết đã đi xe lên gần đỉnh núi trước khi bắt đầu hành trình, nên đáp án là False.

Hay câu hỏi “What were the writer’s feelings during the hike?”. Đoạn văn viết: “I was both scared and excited”. Đề bài kiểm tra bằng cách chuyển đổi thành cặp danh từ tương đương: A. fear and excitement.

Đề thi cũng phân hóa mạnh ở phần Viết và Từ loại. Phần Word Form luôn là phần thử thách để sàng lọc học sinh khá giỏi. Đề thi đòi hỏi thí sinh phải hiểu sâu về ngữ nghĩa của câu để chọn đúng dạng từ và chú ý đến các chi tiết nhỏ như số ít/số nhiều hoặc tiền tố phủ định.

Phần Viết lại câu yêu cầu sự chính xác tuyệt đối về mặt cấu trúc ngữ pháp và sự tinh tế trong việc chuyển đổi các cấu trúc tương đương mà không làm thay đổi sắc thái nghĩa.

Với đề thi này, một số giáo viên dự đoán có nhiều thí sinh đạt điểm 8 nhưng số điểm 9-10 sẽ giảm so với năm trước. Dự kiến mức phổ điểm tập trung 5,5-6 điểm.