Hành trình xuôi dòng Hương giang được ví như một chuyến đi tìm lại sự an yên và tự hào về một di sản văn hiến bền bỉ cùng thời gian.

Khi bắt đầu hành trình xuôi dòng, điểm dừng chân đầu tiên chính là chùa Thiên Mụ. Tọa lạc trên đồi Hà Khê, đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất và là nhân chứng sống động cho những thăng trầm của lịch sử Huế.

Rời Thiên Mụ, hành trình tiếp tục đưa du khách đi qua những danh thắng mang đậm dấu ấn cung đình và tâm linh như Điện Hòn Chén - nơi uốn lượn mềm mại sát mép nước, hay dừng chân chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi Ngự Bình phản chiếu qua mặt sông tĩnh lặng như gương.

Một biểu tượng không thể không nhắc tới chính là cầu Trường Tiền. Được ví như "chiếc lược ngà" cài trên mái tóc thề xanh mướt của sông Hương, cầu Trường Tiền với 6 vài 12 nhịp nối đôi bờ không chỉ là nút giao giao thông mà còn là biểu tượng văn hóa sâu sắc, gắn liền với tình yêu và ký ức của bao thế hệ người dân nơi đây.

Đặc biệt, đi du thuyền nghe ca Huế trên sông Hương là một hoạt động trải nghiệm độc đáo mang nhiều giá trị văn hóa.

(Nguồn: Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại)