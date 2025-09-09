Đây được xem là khoảng thời gian lý tưởng để du khách tận hưởng vẻ đẹp trữ tình, không khí trong lành, dễ chịu của thành phố miền Trung.

Hình ảnh xứ Huế vào thu với những vòm cây cổ thụ, tán thông reo, thảm cỏ đồng loạt chuyển màu xanh mướt, thu hút người xem trên mạng xã hội.

Hình ảnh Huế sang thu khiến nhiều người nao lòng

Nguyễn Vũ, một bạn trẻ người Huế đam mê nhiếp ảnh đã dành thời gian lang thang những con đường, góc phố, ghi lại cảnh quan xứ Huế đầu thu. Nhiều bức ảnh của anh khiến người xem xốn xang, rung động.

Theo chàng trai Huế, mùa thu nơi đây rất ngắn, kéo dài khoảng 1 tháng, trước khi mùa mưa bão ập tới. Vào thu, trời có nắng nhưng phảng phất hơi sương, nắng dịu dàng khiến không gian thành phố trở nên mơ màng, lãng mạn.

"Thời điểm này, tới Huế, du khách cứ bước chân ra đường là có cảnh đẹp. Mùa thu xứ Huế luôn mang tới những cảm xúc, rung động đặc biệt cho tôi", Vũ chia sẻ.

Mùa thu xứ Huế chỉ dài vỏn vẹn 1 tháng

Cuộc sống ở Huế những ngày sang thu dường như trôi chậm hơn. Thành phố ngập tràn cây xanh, đường sá không quá ồn ào, đông đúc, mang tới cảm giác thanh bình

Bãi cỏ xanh mướt ven bờ nam sông Hương, gần Bia Quốc Học là nơi thu hút người dân, du khách tới tập thể dục, dã ngoại mỗi buổi sáng sớm hay hoàng hôn. Khu vực bãi cỏ ven sông mở cửa tự do, du khách chỉ cần gửi xe rồi đi bộ vào chọn chỗ nghỉ chân, chụp ảnh, chờ ngắm hoàng hôn...

Ven sông là hệ thống cây xanh được quy hoạch, trồng thẳng hàng dọc tuyến đường lát đá

Sau những cơn mưa bất chợp, con đường, bầu trời sớm mai xứ Huế trong trẻo lạ thường, nắng vàng ươm

Bãi cỏ thênh thang bên Đại Nội Huế là nơi người dân tới tập thể dục mỗi buổi sớm

Nắng phủ vàng cầu Bạch Hổ sớm bình minh

Cuộc sống yên bình, nhẹ nhàng của người dân xứ Huế.

Ảnh: Vũ Nguyễn