Ngày 20/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), các công dân Việt Nam sẽ được miễn phí vé tham quan vào ngày 23/11 tại các điểm di tích do trung tâm quản lý.

Các di tích miễn phí như Hoàng thành Huế (còn gọi Đại Nội), lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định, điện Hòn Chén...

Đây là dịp để người dân và du khách lên kế hoạch tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử - văn hóa thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Hoàng thành Huế. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Trong dịp này, trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động giáo dục và trưng bày nhằm quảng bá giá trị di sản Huế.

Chương trình khám phá Cơ mật Viện và trải nghiệm các loại hình di sản diễn ra từ ngày 21-23/11. Triển lãm cổ vật, hiện vật với chủ đề “Hiện vật hiến tặng” giới thiệu 30 hiện vật tiêu biểu do các tổ chức và cá nhân trao tặng.

Bên cạnh đó, triển lãm tranh “Nét Huế 3” được trưng bày tại khuôn viên Cơ mật Viện; triển lãm chuyên đề “Cơ mật Viện triều Nguyễn (1834 - 1945): hành trình không gian và dấu ấn triều chính” diễn ra tại tầng 1 Cơ mật Viện. Các hoạt động trưng bày và triển lãm khai mạc lúc 8h ngày 21/11 và kéo dài đến hết ngày 27/11.

Theo Sở Du lịch TP Huế, 10 tháng đầu năm 2025, thành phố đón hơn 5,3 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Khách lưu trú ước đạt khoảng 2,08 triệu lượt, với tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 10.700 tỷ đồng.

Những thị trường quốc tế chủ yếu đến Huế gồm Úc, Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ, Malaysia, Anh, Đức, Hàn Quốc…