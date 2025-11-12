NHỮNG THÁCH THỨC CỦA HÀ NỘI QUA ẢNH
Tình trạng ùn tắc, ô nhiễm và ngập lụt mỗi khi mưa lớn... vẫn là “bài toán khó” của Hà Nội, cần sự vào cuộc của các chuyên gia để tìm lời giải bền vững.
---
ÙN TẮC GIAO THÔNG
Tình trạng ùn tắc giao thông và quá tải hạ tầng đã trở thành vấn đề kéo dài nhiều năm tại Thủ đô. Nguyên nhân xuất phát từ tốc độ gia tăng dân số, lượng phương tiện cá nhân ngày càng lớn, cùng với đó là những hạn chế trong công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng giao thông chưa đồng bộ.
Những năm gần đây, số lượng ô tô và xe máy tại Hà Nội liên tục tăng nhanh, vượt xa khả năng đáp ứng của hệ thống đường sá hiện có. Trong khi phương tiện ngày một nhiều, diện tích đất dành cho giao thông lại hầu như không được mở rộng, khiến tình trạng ùn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn.
Các tuyến đường vành đai (như Vành đai 4, Vành đai 3.5) chưa hoàn chỉnh. Một số nút giao thông, mặc dù đã được điều chỉnh tổ chức, vẫn chưa phát huy hiệu quả tối đa. Việc ứng dụng công nghệ giao thông thông minh (ITS, AI) đang được triển khai nhưng chưa phủ khắp. Tình trạng vi phạm luật giao thông như lấn làn, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm vẫn còn phổ biến, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể gây ra ùn tắc kéo dài.
---
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC QUÁ TẢI
Ảnh: Thạch Thảo
Hệ thống hạ tầng thoát nước của thành phố không theo kịp tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhiều khu vực xây dựng mới chưa có hệ thống tiêu thoát đồng bộ.
Bên cạnh đó, việc gia tăng các công trình xây dựng, đường sá đã làm giảm đáng kể diện tích đất trống, hồ điều hòa có khả năng thấm nước tự nhiên xuống lòng đất. Nước mưa không có chỗ tiêu thoát nhanh chóng mà đọng lại trên bề mặt gây ngập lụt.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn với cường độ lớn đang xảy ra thường xuyên hơn, vượt quá khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước hiện tại.
---
Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
Ô nhiễm không khí: Chất lượng không khí thường xuyên ở mức báo động, đe dọa sức khỏe cộng đồng, với nguyên nhân chính được xác định từ hoạt động giao thông, các khu công nghiệp, làng nghề và các nguồn phát thải khác.
Theo IQAir (trước đây là IQAir AirVisual), một công ty công nghệ chất lượng không khí có trụ sở tại Thụy Sĩ vận hành nền tảng thông tin chất lượng không khí, Hà Nội thường xuyên xuất hiện trong Top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, thậm chí từng đứng ở vị trí số 1 vào các thời điểm cao điểm ô nhiễm (thường là từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau).
---
Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC
Ô nhiễm nguồn nước: Vấn đề nước thải đô thị, nước thải từ các khu dân cư, khu công nghiệp và làng nghề chưa được xử lý đúng mức, gây ô nhiễm các sông, hồ, và nguồn nước ngầm.
Điển hình là tình trạng ô nhiễm dòng sông Tô Lịch khi hàng trăm cống xả nước thải sinh hoạt từ các hộ dân và hoạt động kinh doanh ven sông chưa qua xử lý đổ thẳng xuống sông là nguyên nhân chính gây ô nhiễm.
Để hồi sinh sông Tô Lịch, trước ngày 2/9, thành phố triển khai giải pháp trước mắt là lấy nước Hồ Tây bổ sung. Đến đầu tháng 9, thành phố hoàn thành bổ cập nước cho sông Tô Lịch từ nước thải sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá với công suất khoảng 230.000m3 mỗi ngày đêm.
---
VẤN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
Quản lý đô thị: Nhiều vấn đề đô thị tồn tại kéo dài cần giải quyết dứt điểm, bao gồm quản lý trật tự xây dựng, sử dụng vỉa hè và các khu đô thị quá tải.
Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt xử lý, dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Chiến dịch quy mô nhất diễn ra vào đầu năm 2017. Chiến dịch đã mang lại những kết quả tích cực ban đầu, nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn, vỉa hè được "giành lại" cho người đi bộ. Tuy nhiên, sau các đợt ra quân, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra.
Ảnh: Công Huân
Điển hình là tình trạng khách đổ về phố cà phê đường tàu hàng ngày. Sau khi truyền thông phản ánh và nhận thấy những nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức các đợt ra quân xử lý, yêu cầu đóng cửa các quán cà phê, rào chắn và cấm du khách đến khu vực này.
Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, khi lực lượng chức năng không còn túc trực thường xuyên, các quán cà phê lại lén lút hoạt động trở lại. Du khách, đặc biệt là khách quốc tế, vẫn tìm đến và tình trạng vi phạm lại tiếp tục tái diễn.
Gần đây, vào hồi đầu tháng 10, một sự cố nguy hiểm đã xảy ra tại khu vực phố cà phê đường tàu đó là bàn ghế của một quán cà phê đã bị đoàn tàu đang chạy va chạm hất văng ra xa, đồ đạc rơi vãi khắp nơi. May mắn không có thiệt hại về người trong sự cố này.