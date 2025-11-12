NHỮNG THÁCH THỨC CỦA HÀ NỘI QUA ẢNH

Tình trạng ùn tắc giao thông và quá tải hạ tầng đã trở thành vấn đề kéo dài nhiều năm tại Thủ đô. Nguyên nhân xuất phát từ tốc độ gia tăng dân số, lượng phương tiện cá nhân ngày càng lớn, cùng với đó là những hạn chế trong công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng giao thông chưa đồng bộ.

Những năm gần đây, số lượng ô tô và xe máy tại Hà Nội liên tục tăng nhanh, vượt xa khả năng đáp ứng của hệ thống đường sá hiện có. Trong khi phương tiện ngày một nhiều, diện tích đất dành cho giao thông lại hầu như không được mở rộng, khiến tình trạng ùn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn.

Các tuyến đường vành đai (như Vành đai 4, Vành đai 3.5) chưa hoàn chỉnh. Một số nút giao thông, mặc dù đã được điều chỉnh tổ chức, vẫn chưa phát huy hiệu quả tối đa. Việc ứng dụng công nghệ giao thông thông minh (ITS, AI) đang được triển khai nhưng chưa phủ khắp. Tình trạng vi phạm luật giao thông như lấn làn, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm vẫn còn phổ biến, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể gây ra ùn tắc kéo dài.