Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc sáng nay, phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đảng bộ Chính phủ là Đảng bộ lớn, quan trọng trực thuộc Trung ương.

Đảng bộ là trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ, Thủ tướng và các tổ chức đảng trực thuộc trong quản trị nền hành chính quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại, hội nhập của đất nước.

Tổng Bí thư nhìn nhận nhiệm kỳ 2020-2025 phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ.

Tổng Bí thư: Đại hội cần thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới...

Tổng Bí thư điểm lại các con số về chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các đột phá chiến lược, nhất là về thể chế và hạ tầng được triển khai quyết liệt, đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp... Ông cũng đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ.

Theo Tổng Bí thư, đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không gian phát triển được quy hoạch lại; nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá đang được triển khai.

"Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái 'tự chủ chiến lược', nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhận định trách nhiệm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ là hết sức nặng nề với tư cách là lực lượng chủ chốt, tiên phong trong tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư nêu rõ tinh thần: "tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân"; "bám sát sự lãnh đạo của Đảng, lắng nghe đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân"; "phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn xã hội, khơi dậy và huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển".

"Bão thì không thể tránh được nhưng phải chủ động"

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu về thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng đại biểu dự đại hội

Tổng Bí thư khẳng định cần nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn; nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước; thoát khỏi lối mòn, tư duy cũ, đề ra các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực chất... Tất cả vì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

Cũng theo Tổng Bí thư, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “có tài, có tầm, có tâm”, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”.

Ông cũng yêu cầu có cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung; không để cơ quan Nhà nước, Chính phủ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người yếu kém, ngại va chạm.

Về công tác trọng tâm, Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ Chính phủ có vị trí đặc biệt trong hệ thống chính trị, là nơi quy tụ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược. Đảng bộ Chính phủ là nơi trực tiếp cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng bằng pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Do đó, Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước. Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các cấp ủy thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm “không có vùng tối, vùng xám”, “khoảng trống, điểm mờ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Tổng Bí thư yêu cầu phải xây dựng Chính phủ “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Hiệu quả hoạt động của Chính phủ chính là thước đo năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ Chính phủ.

Về phát triển kinh tế, Tổng Bí thư lưu ý phải giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số; điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa linh hoạt, hiệu quả...

Chính phủ phải chỉ đạo địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề ngập úng, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội và có kế hoạch chủ động đối phó với bão lụt, thiên tai một cách chủ động, bài bản hơn.

Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý Chính phủ phải giải quyết những khó khăn, tồn đọng tại vùng sâu xa, các đô thị như Hà Nội, TPHCM. Trong nhiệm kỳ này phải tập trung giải quyết được các vấn đề bức xúc của thành phố như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt.

"Những vấn đề này đã tồn tại nhiều năm nay, qua nhiều nhiệm kỳ. Chúng ta quyết tâm giải quyết trong nhiệm kỳ tới. Ngày mai dự Đại hội Đảng bộ TPHCM, tôi cũng sẽ nêu ra vấn đề này. Đề nghị Đảng ủy Chính phủ và các địa phương phải giải quyết dứt điểm các vấn đề nêu trên.

Cứ mỗi một trận mưa, mỗi mùa mưa đến, nhân dân rất lo lắng và băn khoăn, không những ảnh hưởng đời sống mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội chung của khu vực, đô thị" - Tổng Bí thư nêu vấn đề. Ông yêu cầu các cơ quan đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống bão và phải đổi mới vấn đề này. Theo ông, "bão thì không thể tránh được nhưng chúng ta phải chủ động".

"Cầu cống, đê sông, đê biển năm nào cũng phải làm nhưng không thể chỉ là những bao cát, một cơn bão thôi là làm lại từ đầu. Cần tính toán về quy mô để kiên cố, nhất là ở những vùng mà năm nào cứ bão đến là nhân dân lo lắng. Chính phủ phải chỉ đạo những việc như thế này" - Tổng Bí thư gợi mở.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đại hội

Tổng Bí thư nói về việc chú trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực). Theo ông, thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược (giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị); nghiên cứu và triển khai các chương trình khai thác hiệu quả không gian vũ trụ, không gian biển và không gian ngầm nhằm mở ra những cơ hội phát triển kinh tế mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải coi giáo dục - đào tạo là “quốc sách hàng đầu”; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng ở tất cả các cấp học.

Ngoài ra, phát triển văn hóa cần hài hòa với kinh tế, xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng xã hội văn minh, đoàn kết, tiến bộ; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu đáp từ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ bài phát biểu của Tổng Bí thư ngắn gọn nhưng tạo ra nguồn động viên, khích lệ, cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ Chính phủ và hàng trăm nghìn đảng viên thuộc Đảng bộ.

"Bài phát biểu tạo động lực, truyền cảm hứng cho chúng ta tiếp tục những công việc nặng nề vào những năm tới. Qua phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chúng tôi thấy rõ hơn định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới, xác định rõ hơn trọng hơn trọng trách nặng nề nhưng vẻ vang của Đảng bộ Chính phủ trước Đảng, trước nhân dân...

Chúng tôi cũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những bức xúc của nhân dân liên quan đến ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lũ, tắc nghẽn giao thông... Chúng tôi nhận trách nhiệm việc này và sẽ tiếp tục cùng bộ, ngành, địa phương có giải pháp đột phát. Thực tế, chúng tôi đã và đang xây dựng đề án, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ nặng nề, bức xúc này. Và chúng ta phải giải quyết trong những năm tới" - Thủ tướng khẳng định.