Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Thượng tướng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung; Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó bí thư Thành ủy - Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó bí thư Thành ủy - Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên…

Các đại biểu Trung ương và Hà Nội dự hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Theo quyết định của Bộ Chính trị do Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trung được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao quyết định cho ông Nguyễn Đức Trung.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Viết Thành

Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân tiếng Anh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Theo Báo Hà Nội mới