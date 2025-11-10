Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí được Trung ương điều động, phân công nhận nhiệm vụ công tác mới tại các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chia sẻ, thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài, hơn 3 năm 4 tháng, nhưng là một vinh dự lớn lao, là trường học thực tiễn phong phú và là những ký ức không thể nào quên.

“Mỗi ngày công tác ở Thủ đô, tôi luôn cảm nhận rất rõ sức nặng trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với những tình cảm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư dành cho Hà Nội; đồng thời, cũng cảm nhận được nguồn động lực mạnh mẽ từ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị”, ông Trần Sỹ Thanh cho hay.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

Nhìn lại chặng đường vừa qua, ông Trần Sỹ Thanh cho biết với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, kỷ luật, kỷ cương được củng cố; kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng; không gian phát triển được mở rộng; các công trình, dự án trọng điểm, hạ tầng chiến lược, nhất là liên kết vùng, hạ tầng đô thị và hạ tầng số, từng bước được thúc đẩy theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ; tinh thần phục vụ nhân dân tiến bộ rõ nét; các cơ chế, chính sách đặc thù theo định hướng của Trung ương từng bước được cụ thể hóa để giải phóng nguồn lực, khơi thông tiềm năng, lợi thế của Thủ đô.

“Những kết quả đó là thành quả của sự đoàn kết, thống nhất, trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất to lớn của từng cán bộ, đảng viên, từng tập thể cơ quan, đơn vị”, ông Trần Sỹ Thanh chia sẻ.

Sẵn sàng là cầu nối, cùng chung tay xây dựng Thủ đô