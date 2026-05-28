Trưa 28/05, thời tiết khá oi bức, nắng to, nhiều sĩ tử vẫn đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để dâng hương cầu may mắn trong những ngày thi sắp tới. Phía bên trong Đại Thành, đông đảo học sinh và phụ huynh chen chân dâng lễ, đọc văn khấn, cầu học hành, thi cử thuận lợi.

Mâm lễ được các phụ huynh và học sinh chuẩn bị chu đáo trước khi vào dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Một vài thí sinh chuẩn bị sẵn văn khấn có ghi rõ tên tuổi, địa chỉ và đọc theo khi làm lễ trước ban thờ tại Văn Miếu.

Nhiều phụ huynh thay con đội lễ để cầu khấn. Không chỉ cầu may mùa thi, nghi thức dâng hương tại Văn Miếu còn thể hiện nét đẹp “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần hiếu học của người dân Việt Nam.

Chị Trần Thị Hương (47 tuổi, áo vàng bên trái) chọn đi giờ trưa cho đỡ đông để cầu thi tốt cho con và cháu. Chia sẻ với phóng viên, chị Hương cho biết: “Với tôi và rất nhiều phụ huynh, kỳ thi vào lớp 10 năm nay rất 'nóng', vừa là vì thời tiết vừa là vì sự 'nóng lòng' của bậc làm cha mẹ khi có con bước vào kỳ thi quan trọng”.

Không chỉ có hoa quả và bánh trái, mâm lễ thường được các sĩ tử chuẩn bị thêm bút chì, bút bi... để lấy may.

Tranh thủ trước giờ học buổi chiều, em Tuệ Chi (Trường THCS và THPT M.V Lô-mô-nô-xốp) ghé Văn Miếu cùng bố mẹ với mong muốn cầu may trước ngày làm thủ tục. “Nguyện vọng 1 của em là trường Chuyên Ngoại ngữ”, Tuệ Chi chia sẻ.

Bên cạnh việc làm lễ, nhiều sĩ tử cũng gửi gắm ước mong đỗ đạt thông qua việc xin chữ. Em Nguyễn Mai Phương (bên trái) bày tỏ: “Em xin chữ 'Đăng Khoa' vì muốn đạt kết quả tốt và đỗ nguyện vọng 1”.

Chia sẻ thêm với phóng viên, Mai Phương cho biết, em đã đi xe máy với chị gái từ Quốc Oai đến Văn Miếu để cầu may mắn, đồng thời mong có đủ sức khỏe và sự tự tin trước kỳ thi quan trọng sắp tới.

Những năm gần đây, kỳ thi vào lớp 10 luôn được xem là một trong những kỳ thi trọng điểm bởi số lượng thí sinh và tỉ lệ cạnh tranh gắt gao. Năm nay, toàn thành phố Hà Nội có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10; trong đó có hơn 124.000 thí sinh dự thi vào công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh dự thi các khối chuyên. Thành phố đã bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi.