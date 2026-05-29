Cô Nguyễn Thu Thủy, giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, trước ngày thi, không chỉ học sinh căng thẳng mà phụ huynh cũng rất lo lắng: Lo con quên kiến thức, lo con vào phòng thi bị cuống, làm bài không đúng với năng lực hay bao nhiêu công sức học hành suốt thời gian qua không được thể hiện trọn vẹn ở trong bài thi.

"Càng gần ngày thi, điều con cần nhất không phải là thêm áp lực. Con cần một điểm tựa, cần cảm giác mình đã được ghi nhận, yêu thương dù kết quả phía trước có thế nào. Đôi khi, chỉ một vài câu nói đúng lúc của bố mẹ cũng giúp con thấy lòng mình bình yên, vững hơn và bước vào phòng thi với một tâm thế tốt hơn rất nhiều", cô Thủy nói.

Cô giáo Hà Nội cũng tư vấn phụ huynh có thể nói với con những điều sau trước ngày thi:

- “Con đã rất nỗ lực trong thời gian qua và bố mẹ ghi nhận điều đó”

Trước ngày thi, nhiều bạn không chỉ mệt vì lo kiến thức mà còn bởi đã đi qua một hành trình học tập rất dài, với bao lần ôn bài, làm đề, sửa lỗi... Trên hành trình đó, có lúc con thấy mình tiến bộ, có khi lại chán nản, thậm chí tưởng như mình không thể theo kịp các bạn. Vì vậy, trước khi nhắc con phải làm bài thi thật tốt, bố mẹ nên để con biết rằng sự cố gắng của con đã được bố mẹ nhìn nhận. Con không chỉ được công nhận bằng điểm số, con còn xứng đáng được ghi nhận bằng sự kiên trì, nỗ lực đi đến hôm nay. Một đứa trẻ được ghi nhận đúng lúc sẽ có thêm sức mạnh để bước tiếp.

“Con hãy bình tĩnh và làm hết khả năng của mình”

Các con biết kỳ thi là quan trọng, cũng biết bố mẹ kỳ vọng. Vì vậy, trước ngày thi, con không cần nghe thêm quá nhiều những câu nhắc nhở về điểm số, điều con cần hơn cả là những chia sẻ giúp cho con bớt lo sợ.

Bố mẹ có thể nhắc con cứ bình tĩnh, làm hết khả năng của mình. Câu nói ấy không làm cho con chủ quan mà sẽ giúp con nhẹ lòng hơn, bớt lo lắng, bình tĩnh đọc đề, nhớ kiến thức tốt hơn và làm bài thi một cách cẩn thận hơn.

Phụ huynh động viên con ở kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm 2025. Ảnh: Thạch Thảo

“Bố mẹ tự hào về con!"

Có thể thời gian qua, con đã có những lúc rất mệt, có lúc học mãi vẫn chưa hiểu bài, làm bài chưa tốt, nhìn điểm số mà buồn, thấy bạn bè tiến nhanh hơn mình rồi sinh ra lo lắng. Nhưng dù thế nào, con cũng đã rất cố gắng. Bố mẹ có thể nói với con rằng bố mẹ tự hào vì con đã không bỏ cuộc.

Câu nói ấy không tạo áp lực rằng con phải thật xuất sắc. Nó chỉ nhắc con rằng hành trình của con có ý nghĩa, sự bền bỉ của con đáng được ghi nhận. Đôi khi, trước một kỳ thi, điều tiếp thêm sức mạnh cho con không phải là những lời nhắc nhở, mà là một lời nói chân thành, đầy tự hào từ bố mẹ.

“Thi xong một môn dù thế nào cũng cho qua đi con, vui vẻ với môn sau nhé”

Câu nói này rất cần thiết nếu như con thi nhiều môn. Nhiều học sinh chỉ làm bài thi một môn chưa tốt đã mất tinh thần cho những môn sau. Thi xong, con có thể tiếc, buồn hoặc nghĩ mình làm chưa tốt. Những lúc đó, bố mẹ hãy là người ở bên cạnh để động viên con tiếp tục.

Một bài thi không được phép lấy hết tinh thần của cả một hành trình. Môn đã thi xong thì hãy khép nó lại, phía trước vẫn cần một tâm thế vững vàng và bố mẹ hãy trao cho con điều đó.

“Điểm số rất quan trọng nhưng con còn quan trọng hơn điểm số”.

Đây là câu mà con rất cần được nghe, không phải để con xem nhẹ kết quả mà để biết rằng giá trị của con không nằm ở một bài thi. Kỳ thi quan trọng nhưng sức khoẻ, tinh thần, sự cố gắng và hành trình trưởng thành của con cũng quan trọng không kém. Một đứa trẻ biết mình được yêu thương cả khi chưa hoàn hảo sẽ không vì thế mà lười đi, ngược lại, con có thêm sức mạnh để cố gắng, từ đó tốt hơn. Đừng đặt thêm gánh nặng lên vai con, hãy đặt vào đó một niềm tin vừa đủ và nếu có thể hãy nói với con một câu thật đời, thật gần gũi, thật tình cảm: Thi xong dù thế nào, bố mẹ cũng ở đây và mình sẽ về nhà nghỉ ngơi, con nhé!

Theo cô giáo Nguyễn Thu Thủy, mỗi học sinh đều cần được biết rằng sau cánh cửa phòng thi, vẫn có một gia đình, một nơi để trở về và có những người luôn thương yêu, mong chờ mình hơn mọi điểm số.