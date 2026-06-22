Trường THCS Cầu Giấy: Điểm trung bình 26,3

Theo thống kê của Trường THCS Cầu Giấy, trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay, điểm trung bình xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) của học sinh trường này đạt ở mức 26,3, tức trung bình 8,76 điểm/môn.

Trong đó, điểm trung bình môn Ngữ văn là 8,43, điểm trung bình môn Toán là 8,53, điểm trung bình môn tiếng Anh là 9,33.

Đặc biệt, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Trường THCS Cầu Giấy có 2 học sinh cùng đạt mức điểm 28,75 là em Đỗ Ngân Giang (lớp 9A4) và em Đàm Gia Linh (lớp 9A5).

Học sinh Trường THCS Cầu Giấy. Ảnh: NTCC

Ngoài ra, học sinh Trường THCS Cầu Giấy cũng đạt nhiều thành tích khi thi vào các trường THPT chuyên thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội. Cụ thể, theo thống kê của trường, học sinh đã đạt gần 400 lượt trúng tuyển, trong đó 155 lượt đỗ Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, 83 lượt đỗ Trường THPT Chuyên Chu Văn An, 99 lượt đỗ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, 55 lượt đỗ Trường THPT Chuyên Sơn Tây.

Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Cầu Giấy): Điểm trung bình 26,04

Học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cơ sở Cầu Giấy cũng đạt kết quả thi lớp 10 xuất sắc khi điểm trung bình 3 môn của toàn bộ học sinh khối 9 đạt mức 26,04, vượt qua mức điểm chuẩn cao nhất của trường công lập trong thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, năm nay trường này có 69 học sinh đạt tổng điểm từ 27 trở lên, tương đương trung bình 9 điểm mỗi môn, trong đó có em đạt 29 điểm.

Xét các lượt đỗ trường chuyên, nhà trường có 124 lượt học sinh trúng tuyển. Trong đó, có 3 học sinh cùng lúc trúng tuyển vào 4 trường chuyên.

Trường THCS Nam Từ Liêm: Điểm trung bình 25,89

Ở kỳ thi vào THPT công lập không chuyên, học sinh Trường THCS Nam Từ Liêm đạt điểm trung bình xét tuyển là 25,89, trong đó môn Ngữ văn đạt 8,4 điểm, môn Toán đạt 8,5 điểm và môn Ngoại ngữ đạt 9 điểm. Đặc biệt, toàn trường có 2 học sinh đạt 28,75 điểm, 54 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Xét các lượt đỗ chuyên, năm nay nhà trường có 195 lượt học sinh trúng tuyển.

Trường THCS Ngoại ngữ: Điểm trung bình môn tiếng Anh 9,6

Trong kỳ thi vào lớp 10 công lập, Trường THCS Ngoại ngữ đạt điểm trung bình môn tiếng Anh là 9,6, trong khi môn Toán là 8, môn Ngữ văn là 8,1.

Năm nay, toàn trường có 189 lượt đỗ chuyên Sở, trong đó có 63 lượt đỗ Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, 50 lượt đỗ Trường THPT Chuyên Chu Văn An, 71 lượt đỗ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, 5 lượt đỗ Trường THPT Chuyên Sơn Tây.

Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi sao Hà Nội: Hơn 300 lượt đỗ chuyên

Năm nay, điểm trung bình xét tuyển của học sinh Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi sao Hà Nội là 25,54 điểm, trong đó môn Toán là 8,44, Ngữ văn là 8,08, Tiếng Anh là 9,02. Cũng theo thống kê của nhà trường, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập là 94,7%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh lớp chuyên đỗ vào các trường chuyên đạt 91% với 148 học sinh trúng tuyển. Cụ thể, 312 lượt trúng tuyển vào các trường THPT chuyên, trong đó 136 lượt trúng tuyển các trường THPT Chuyên thuộc khối các trường đại học và 176 lượt trúng tuyển các trường THPT chuyên thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội.

Trường có 3 lớp chuyên có tỷ lệ đỗ 100% bao gồm chuyên Sử, chuyên Sinh và chuyên Hóa.

Trường THCS - THPT Newton: Có thủ khoa toàn thành phố

Năm nay, Trường THCS – THPT Newton đạt điểm trung bình thi lớp 10 toàn trường là 25,03 điểm, trong đó điểm trung bình môn Toán là 8,25, môn Ngữ văn là 8,08, môn Tiếng Anh là 8,7. Toàn trường có 103 lượt học sinh đỗ các trường chuyên ở các bộ môn khác nhau, tập trung ở các môn chuyên như Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin, Ngữ văn, tiếng Anh.

Đặc biệt, học sinh Trần Minh Hà, lớp 9G0 của Trường THCS - THPT Newton đã giành vị trí thủ khoa toàn thành phố với số điểm xét tuyển là 29,75.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm: Hơn 540 lượt đỗ chuyên

Theo thống kê của Trường THCS Đoàn Thị Điểm, năm nay nhà trường có 541 lượt học sinh đỗ vào các trường chuyên tại Hà Nội. Ngoài ra, nhà trường có 81 học sinh có điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên đạt từ 27 điểm trở lên; 7 lớp đạt điểm trung bình xét tuyển từ 26 trở lên.

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ: Hơn 200 lượt đỗ chuyên

Năm 2026, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ có 142 học sinh đỗ vào lớp 10 THPT chuyên với tổng số 229 lượt đỗ chuyên. Đặc biệt, nhà trường có 8 học sinh đỗ cùng lúc 4 nguyện vọng chuyên, 19 học sinh đỗ cùng lúc 3 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên.

Cũng theo thống kê, nhà trường có 74 lượt đỗ chuyên Hà Nội – Amsterdam, 49 lượt đỗ chuyên Chu Văn An, 25 lượt đỗ chuyên Nguyễn Huệ…

Trường THCS Trần Duy Hưng: Hơn 100 lượt đỗ chuyên

Trường THCS Trần Duy Hưng năm nay có điểm xét tuyển trung bình đạt 24,57 điểm. Trong đó, điểm trung bình môn Ngữ văn đạt 8,17 điểm️, môn Tiếng Anh đạt 8,47 điểm, môn Toán đạt 7,91 điểm.

Trường có 100 lượt học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên, trong đó 68 lượt đỗ các trường THPT chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội, 32 lượt đỗ các trường THPT chuyên thuộc các trường đại học.

Trường THCS Giảng Võ: 91,6% học sinh đỗ công lập

Năm nay, Trường THCS Giảng Võ có điểm xét tuyển trung bình 3 môn thi của học sinh toàn trường đạt 24, tương đương 8 điểm/môn. Trong đó, môn Ngữ văn có điểm trung bình cao nhất với 8,13 điểm, môn Ngoại ngữ với 8,08 điểm, môn Toán với 7,79 điểm. Tỷ lệ đỗ vào các trường công lập của học sinh trường này đạt 91,6%.

Đối với kết quả thi vào các trường THPT chuyên, toàn trường có 252 lượt học sinh trúng tuyển, trong đó 51 lượt học sinh đỗ vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.