Ngày 19/6, Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026. Cùng với đó, Sở GD-ĐT cũng công bố điểm chuẩn vào các trường THPT. Ngay sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn, thí sinh cần lưu ý hai điều quan trọng dưới đây.

Làm đơn phúc khảo nếu còn băn khoăn

Ngay sau khi có điểm thi, nếu có thắc mắc về kết quả và có nhu cầu phúc khảo bài thi, thí sinh làm đơn từ ngày 19 đến ngày 25/6.

Thí sinh sẽ nhận kết quả phúc khảo tại Sở GD-ĐT chậm nhất vào ngày 9/7. Sau đó, từ ngày 10-12/7, các trường tiếp tục xử lý hồ sơ học sinh sau phúc khảo. Thí sinh trúng tuyển (sau khi phúc khảo) sẽ xác nhận nhập học.

Thí sinh thi lớp 10 ở Hà Nội.

Ngoài ra, dự kiến ngày 3/7, các trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ tuyển sinh bổ sung. Thí sinh cần theo dõi và từ ngày 4-6/7, nếu trúng tuyển bổ sung sẽ phải xác nhận nhập học.

Trong trường hợp không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào, học sinh cần giữ tâm lý ổn định, cân nhắc các lựa chọn thay thế như trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề, từ đó định hướng lại kế hoạch học tập trong tương lai.

Làm thủ tục xác nhận nhập học

Xác nhận nhập học là thủ tục bắt buộc, học sinh phải đăng ký vào một trong những trường đã trúng tuyển và thực hiện thao tác xác nhận nhập học từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6.

Học sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp.

Với hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố, chọn nguyện vọng trúng tuyển và xác nhận nhập học, sau đó in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học để hoàn tất thủ tục.

Trường hợp trúng tuyển nhiều nguyện vọng khác nhau, ví dụ một nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên và một hoặc nhiều nguyện vọng vào lớp chuyên, chương trình song ngữ tiếng Pháp..., học sinh được quyền thay đổi lựa chọn và xác nhận nhập học lại trên hệ thống trước 24h ngày 27/6.

Với hình thức trực tiếp, học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển. Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh.

Trong trường hợp trúng tuyển nhiều nguyện vọng và muốn thay đổi nguyện vọng đã chọn, học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy xác nhận nhập học trước đó, sau đó mới được xác nhận nhập học vào nguyện vọng trúng tuyển khác.