Những năm gần đây, điểm chuẩn lớp 10 công lập tại TPHCM có sự phân hóa mạnh, dao động từ khoảng 10,5 đến trên 24 thậm chí 25 điểm. Điều này cho thấy cơ hội không phân bổ đồng đều giữa các trường, mà tập trung vào một số trường “top”, nơi tỷ lệ chọi luôn ở mức cao.

Ngược lại, một bộ phận không nhỏ các trường lại có điểm chuẩn thấp, thậm chí chỉ cần mức điểm trung bình 3,5-5 điểm mỗi môn là có thể trúng tuyển. Đây chính là nhóm trường được đánh giá "dễ thở" hơn trong cuộc đua vào lớp 10 các năm.

Theo phân tích dữ liệu tuyển sinh nhiều năm, nhóm trường có điểm chuẩn từ 10 đến 13 thường tập trung ở khu vực ngoại thành hoặc các địa bàn có mật độ học sinh đăng ký thấp. Một số trường từng ghi nhận mức điểm chuẩn chỉ hơn 10 điểm - thấp nhất trong hệ thống công lập.

Đặc điểm của nhóm này là ít cạnh tranh, số lượng nguyện vọng 1 không cao và chỉ tiêu tuyển sinh tương đối ổn định. Với học sinh có học lực trung bình, đây được xem là cửa sáng để đảm bảo một suất học công lập.

Ở khu vực 1 (TPHCM cũ), nhiều trường mà thí sinh chỉ cần đạt 3,5 điểm mỗi môn cũng trúng tuyển như: Trường THPT Dương Văn Dương, Trường THPT An Nhơn Tây, Trường THPT An Nghĩa, Trường THPT Cần Thạnh, Trường THPT Bình Khánh, Trường THPT Đa Phước, THPT Ngô Gia Tự, THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Nguyễn Văn Linh...

Sau đây là top trường có điểm chuẩn lớp 10 TPHCM khu vực 1 năm 2025 thấp để thí sinh tham khảo:

TRƯỜNG NV1 NV2 NV3 THPT Dương Văn Dương 10,5 10,5 10,5 THPT Phước Kiển 10,75 11 11,75 THPT Trung Lập 10,5 10,5 10,5 THPT An Nhơn Tây 10,5 10,5 10,5 THPT An Nghĩa 10,5 10,5 10,5 THPT Cần Thạnh 10,5 10,5 10,5 THPT Bình Khánh 10,5 10,5 10,5 THPT Đa Phước 10,5 10,5 10,5 THPT Phong Phú 10,5 10,5 10,5 THPT Long Trường 10,5 10,5 10,5 THPT Nguyễn Văn Tăng 10,5 10,5 10,5 THPT Ngô Gia Tự 10,5 10,5 10,5 THPT Nguyễn Văn Linh 10,5 10,5 11 Tại khu vực 2 (Bình Dương cũ), nhiều trường THPT có điểm chuẩn các năm khá thấp như: THPT Tân Bình, THPT Tây Nam, THPT Bàu Bàng, THPT Thường Tân, THPT Nguyễn Huệ, THPT Lê Lợi, THPT Phước Hòa, THPT Thanh Tuyền, THPT Tây Sơn, THPT Dầu Tiếng, THPT Long Hòa, THPT Minh Hòa, THPT Phước Vĩnh. Sau đây là top trường có điểm chuẩn lớp 10 TPHCM khu vực 2 năm 2025 thấp để thí sinh tham khảo: