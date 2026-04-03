Năm 2024, có khoảng 114.000 học sinh lớp 9 nhưng chỉ tiêu công lập khoảng 71.000, mức cạnh tranh khá căng thẳng và tương đối đồng đều. Nhiều trường top ghi nhận tỷ lệ chọi từ 2 đến trên 3, trong đó cao nhất khoảng 1 chọi 3,5; mặt bằng chung phổ biến ở mức 1,2-2,5 và số trường có tỷ lệ dưới 1 không nhiều.

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân có tỷ lệ chọi cao nhất thành phố. Trường này tuyển 450 thí sinh nhưng có tới 1.595 nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi 3,54.

Tiếp đến là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), tuyển 360 thí sinh, có 1.139 nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi 3,16. Trường THPT Hồ Thị Bi tuyển 495 thí sinh, có 1.515 nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi 3,06. Nhiều trường khác cũng có tỷ lệ chọi cao như: THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), THPT Gia Định (quận Bình Thạnh)…

Sang năm 2025, bức tranh thay đổi đáng kể khi khoảng 88.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng có tới 70.000 chỉ tiêu công lập, tương đương khoảng 80% học sinh có cơ hội vào trường công. Nhờ đó, mặt bằng tỷ lệ chọi giảm xuống, chủ yếu dao động từ 1,0 đến 1,7 và xuất hiện nhiều trường có tỷ lệ chọi dưới 1, cho thấy cơ hội trúng tuyển rộng mở hơn.

Những trường đứng đầu về chỉ tiêu tuyển sinh là: Trường THPT Hùng Vương (quận 5), THPT Marie Curie (quận 3); Tây Thạnh (quận Tân Phú); Nguyễn Trung Trực, Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp), Hoàng Hoa Thám và Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh), Trường Chinh (quận 12), Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp), Phú Nhuận (quận Phú Nhuận).

Năm 2026, kỳ thi lớp 10 TPHCM diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6/2026. Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (90 phút).

Điểm mỗi bài thi tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25; cả 3 môn đều có hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Điều kiện bắt buộc để trúng tuyển là thí sinh phải dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Về đăng ký nguyện vọng, học sinh được chọn tối đa 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Nếu trúng tuyển nguyện vọng nào, thí sinh phải nhập học ở nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Các trường THPT tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo danh sách do Sở GD-ĐT phê duyệt, nhận hồ sơ trực tuyến.

Quy trình thi tuyển gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) để dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Giai đoạn 2 (tuyển sinh bổ sung): Tùy tình hình nộp hồ sơ và nhu cầu của các trường, Sở GD-ĐT có thể tổ chức tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu. Đối tượng là học sinh đã dự thi nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Một số trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, như Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An) tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường trong năm học 2025-2026.

Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo): Tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo) trong năm học 2025-2026.