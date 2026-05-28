Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho hay, theo quy chế, các vật dụng mà thí sinh được mang vào phòng thi lớp 10, gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay loại không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

"Với những thiết bị liên quan đến sức khỏe mà một số thí sinh phải sử dụng trong quá trình thi, Sở GD-ĐT đã phối hợp với lực lượng Công an TP Hà Nội bố trí kiểm tra, rà soát, dán tem đảm bảo. Tại điểm thi, lực lượng công an cùng giám thị sẽ kiểm tra các thiết bị này trước khi thí sinh mang vào phòng thi”, ông Bình nói.

Ngược lại, những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi/phòng chờ gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin, ghi âm, ghi hình hoặc thiết bị có chức năng chứa thông tin nhằm phục vụ việc gian lận trong quá trình làm bài thi.

Ông Bình cũng khuyến cáo thí sinh chỉ nên mang theo những vật dụng được phép vào khu vực thi.

“Các em cần tránh mang theo nhiều đồ cồng kềnh như ba lô, túi xách, điện thoại, đồng hồ hay trang sức đắt tiền… vì sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý và bảo quản tài sản. Đặc biệt, khi để đồ tại tủ đựng ở điểm thi, thí sinh có thể lấy nhầm, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có”, ông Bình nói.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh đặc biệt cẩn trọng để tránh vi phạm quy chế thi, nhất là việc mang điện thoại vào phòng thi. Theo ông, dù thiết bị không sử dụng hay đã tắt nguồn, chỉ cần bị phát hiện trong khu vực thi, thí sinh vẫn bị đình chỉ theo quy định.

Ông Bình cho biết đã xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc khi học sinh có học lực tốt, điểm số trên lớp cao nhưng vẫn bị đình chỉ thi ở buổi cuối chỉ vì điện thoại vô tình rơi ra trong phòng thi.

“Điều đầu tiên thí sinh cần làm trước khi vào khu vực thi là để điện thoại bên ngoài. Dù không sử dụng, chỉ cần mang điện thoại vào phòng thi cũng đã bị xem là vi phạm quy chế”, ông Bình nhấn mạnh.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Bình lưu ý, khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình giấy báo thi để làm thủ tục dự thi. Sau khi nhận đề, thí sinh cần kiểm tra kỹ để bảo đảm đề thi không bị rách, mờ, nhòe, thiếu chữ hoặc thiếu trang rồi mới bắt đầu làm bài.

Theo ông Bình, trong 5 phút đầu tiên sau khi nhận đề, thí sinh có trách nhiệm kiểm tra đề thi. Nếu quá thời gian này mà không có ý kiến phản ánh, thí sinh sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với đề thi đã nhận.

“Khi nhận đề thi, đặc biệt với môn trắc nghiệm như Ngoại ngữ, thí sinh phải kiểm tra toàn bộ các trang của đề, bảo đảm đủ số trang và mã đề trên các trang trùng khớp nhau. Nếu phát hiện mã đề không đồng nhất, các em cần báo ngay cho giám thị để được xử lý theo quy định.

Thí sinh cũng cần lưu ý tô đầy đủ, chính xác mã đề, số báo danh và đáp án trắc nghiệm. Khi tô đáp án phải tô rõ ràng để hệ thống chấm thi nhận diện được, tránh trường hợp chỉ đánh dấu hoặc gạch vào phương án lựa chọn”, ông Bình nhấn mạnh.

Ông Bình cho biết thêm, trong thời gian làm bài, thí sinh phải giữ trật tự trong phòng thi và báo ngay cho giám thị nếu phát hiện người khác chép bài hoặc cố ý can thiệp vào bài làm của mình. Thí sinh không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định hoặc có các hành vi gian lận dưới mọi hình thức.

Nếu có ý kiến, thí sinh phải giơ tay xin phép giám thị. Sau khi được đồng ý, thí sinh đứng tại chỗ và trình bày công khai ý kiến của mình.

Ngoài ra, thí sinh không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng trên bài thi; không được viết bằng bút chì, trừ phần tô đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm; chỉ được sử dụng một màu mực khi làm bài, là mực xanh hoặc mực đen.