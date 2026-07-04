Hoàng Thị Loan cho biết, em sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Toán Thắng, xã Thiệu Toán. Do điều kiện gia đình, em không theo học các trường THPT như nhiều bạn cùng trang lứa mà lựa chọn trường nghề để giảm chi phí và khi tốt nghiệp còn nhận được cả bằng tốt nghiệp THPT và bằng trung cấp Kế toán doanh nghiệp.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Loan đạt tổng điểm 26,75, trong đó môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật đạt điểm 10 tuyệt đối. Em chia sẻ rất vui với kết quả này vì đó là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng trong suốt những năm qua.

"Kết quả em đạt được không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân mà còn nhờ sự đồng hành của gia đình cùng sự tận tâm của các thầy cô, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm Kim Nhung và cô Hoàng Quyên - giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp em", Loan chia sẻ.

Nữ sinh Hoàng Thị Loan đạt điểm 10 môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. Ảnh: NVCC

Loan cho biết, do không ở ký túc xá, mỗi ngày em đều thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đến trường. Những hôm học cả ngày, Loan mang cơm theo để ăn trưa rồi ở lại trường ôn bài vào buổi chiều.

"Em thấy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật phù hợp với năng lực của mình nên chọn đăng ký thi. Khi học, em cố gắng tập trung nghe giảng trên lớp, về nhà hoàn thành đầy đủ bài tập cô giáo giao và luyện thêm các dạng đề", Loan chia sẻ bí quyết.

Ngoài ra, theo Loan, kết quả này có được còn nhờ cô giáo Hoàng Quyên đã dành nhiều thời gian giao bài và hướng dẫn học sinh làm thêm bài tập trên các ứng dụng như Azota và Quizizz.

Điểm 10 duy nhất toàn tỉnh môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật

Với tổng điểm đạt được, Loan dự kiến đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Giáo dục công dân và ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em cũng đăng ký ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Hồng Đức với mong muốn trở thành giáo viên, có một công việc ổn định để giúp bố mẹ đỡ vất vả hơn.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp nơi nữ sinh theo học. Ảnh: CTV

Cô Hoàng Quyên, giáo viên giảng dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, cho biết bắt đầu dạy Loan từ năm lớp 12. Theo cô, Loan tiếp thu bài nhanh, hòa đồng với bạn bè và có ý thức học tập nghiêm túc. Dù ít khi chủ động giơ tay phát biểu, mỗi lần được gọi trả lời, em đều thể hiện rất tốt. Đặc biệt, ở những bài kiểm tra và đề thi đòi hỏi tư duy, khả năng phân tích, Loan luôn có bài làm nổi bật.

Thành tích của Loan cũng góp phần vào kết quả chung của Thanh Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo thống kê, tỉnh nằm trong nhóm 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất cả nước ở nhiều môn thi.

Cụ thể, Thanh Hóa có 188 điểm 10 môn Toán (xếp thứ 9 cả nước), 17 điểm 10 môn Vật lý (thứ 3), 31 điểm 10 môn Hóa học (thứ 4), 8 điểm 10 môn Tiếng Anh (thứ 6), 5 điểm 10 môn Sinh học (thứ 7), 130 điểm 10 môn Lịch sử (thứ 7) và 1 điểm 10 môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật (thứ 2 cả nước).