Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thủ khoa, á khoa các khối thi truyền thống đã dần lộ diện.

Theo thống kê của VietNamNet, năm 2026 cả nước có tổng cộng 11 thủ khoa và 47 á khoa ở 5 khối thi truyền thống.

Cụ thể, ở khối A00, có 1 thủ khoa duy nhất đạt tổng điểm 30/30 là em Nguyễn Khắc Công, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Tân Yên số 1, tỉnh Bắc Ninh.

Ở khối này, ngoài thủ khoa, có 16 á khoa cùng đạt mức điểm 29,75 gồm:

Ở khối A01, có 3 thủ khoa cùng đạt tổng điểm 29,75, gồm các em: Hoàng Hương Giang (lớp 12 Toán 1 của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội); Nguyễn Trung Thái Sơn (lớp 12A2 Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN) và Hoàng Quang Minh (lớp 12A1 của Trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Ở khối này, ngoài 3 thủ khoa, có 4 á khoa cùng đạt mức điểm 29,5 gồm:

Ở khối B00, có 4 thủ khoa cùng đạt mức điểm tuyệt đối 30/30 gồm các em: Nguyễn Lê Yến Nhi (lớp 12B4) và Đinh Ngọc Hải Lam (lớp 12B2), cùng Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TPHCM; Huỳnh Diễm My (lớp 12A1 của Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ, tỉnh Đắk Lắk); Trần Quang Thắng (lớp 12 chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM).

Ở khối này, ngoài 4 thủ khoa, có 13 á khoa cùng đạt mức điểm 29,75 gồm:

Ở khối C00, có 1 thủ khoa đạt 28,75 điểm là Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2006). Tuy nhiên, đây là thí sinh tự do, sinh năm 2006 (tức hơn 2 khóa so với lứa học sinh tốt nghiệp năm nay). Thí sinh này là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Luật Thương mại quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Ở khối này, ngoài thủ khoa, có 8 á khoa cùng đạt mức điểm 28,5 gồm:

Ở khối D01, có 2 thủ khoa cùng đạt tổng điểm 29 gồm các em: Nguyễn Xuân Tuệ Minh (lớp 12A3 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN) và Nguyễn Diệp Anh (lớp 12A của Trường THCS và THPT Dewey, Hà Nội).

Ở khối này, ngoài 2 thủ khoa, có 6 á khoa cùng đạt mức điểm 28,5 gồm:

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.

Các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Do đó, thí sinh cần cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Ngoài điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…