Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hoàng Hương Giang (lớp 12 Toán 1 của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) đạt điểm số ấn tượng gồm: Toán 9,75; Vật lý 10; Tiếng Anh 10; Ngữ văn 8,5. Em trở thành đồng thủ khoa tổ hợp A01 toàn quốc cùng hai thí sinh khác năm 2026 với tổng điểm 29,75.

Với việc có điểm môn Ngữ văn 8,5, Hương Giang đồng thời là á khoa toàn quốc theo tổng điểm 4 môn thi và là thí sinh có tổng điểm 4 môn cao nhất Hà Nội với 38,25 điểm.

Chia sẻ với VietNamNet, Hương Giang cho hay cảm thấy rất vui và bất ngờ với kết quả này.

Hoàng Hương Giang trở thành thủ khoa khối A01 năm 2026 với tổng điểm 29,75. Ảnh: Thanh Hùng

Hiểu bản chất kiến thức thay vì học thuộc

Nói về cách thức học tập, nữ sinh cho rằng điều quan trọng nhất là phải hiểu bản chất của kiến thức. “Khi tiếp cận một vấn đề hay nhóm kiến thức gì, em thường cố gắng đào sâu hết mức trong điều kiện cho phép. Ví dụ, với mỗi công thức Toán học, thay vì cứ chép vào rồi học thuộc và sử dụng, em sẽ tìm cách chứng minh lại. Trước mỗi câu hỏi, em thường tìm cách giải thích cho người khác hiểu được mới thôi”, Giang nói.

Nữ sinh cho hay, mỗi ngày, em không học quá 8 tiếng vì cho rằng “học nhiều hơn không hẳn sẽ tiếp thu được thêm kiến thức”; đồng thời muốn dành thời gian cho những hoạt động khác của bản thân và gia đình.

Để có những bài thi đạt điểm tốt, theo nữ sinh, ngoài kiến thức còn cần có tâm lý vững vàng, thậm chí một chút may mắn.

Giang cho hay, em không có chiến thuật cụ thể, nhưng thời gian gần thi, em thường luyện đề hằng ngày theo đúng thời gian thi thực tế để rèn nhịp cho đồng hồ sinh học của bản thân.

Thành tích nổi bật và lựa chọn theo đuổi công nghệ

Trước đó, trong năm học 2025-2026, Hương Giang đạt điểm thi SAT tuyệt đối 1600/1600 - thành tích khá hiếm trên thế giới. Cô bạn cũng đạt 8.0 IELTS và giành học bổng 100% học phí của ĐH KAIST và ĐH Quốc gia Seoul - 2 ngôi trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc. Hương Giang dự định sẽ theo học ngành Khoa học máy tính của Đại học KAIST.

“Việc có điểm SAT tuyệt đối giúp em giảm áp lực tâm lý ở kỳ thi tốt nghiệp THPT. Có lẽ nhờ vậy em đã làm bài thi tốt hơn”, Giang nói.

Nữ sinh cho hay, kiến thức bản thân có được không chỉ từ sách vở mà cả từ thực tế cuộc sống, thậm chí mạng xã hội. Theo Giang, tất cả các nguồn kiến thức đều quan trọng, song điều cần thiết hơn cả là hiểu được bản chất. Khi không thể lý giải được bản chất của một vấn đề, em sẽ xem lại phần kiến thức đó.

Ngoài việc học, Giang thích vẽ và tập yoga. Mỗi ngày, nữ sinh cũng dành khoảng từ 30 phút đến 1 giờ để đọc những cuốn sách mình thích.

Thầy Trương Trọng Khánh tặng quà cho thủ khoa Hoàng Hương Giang (cầm hoa) và các học sinh lớp 12 Toán 1 đạt kết quả cao ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và trong năm học vừa qua. Ảnh: Thanh Hùng

Thầy Trương Trọng Khánh, giáo viên chủ nhiệm và cũng là thầy giáo dạy Toán lớp 12 Toán 1 nhận xét, Hương Giang rất thông minh, học giỏi và tự giác trong học tập. Với những bài khó, em luôn quyết tâm tìm ra cách giải.

Theo thầy Khánh, không chỉ riêng môn Toán, Hương Giang học đều các môn và điều này thể hiện rõ ở kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Nữ sinh có đủ năng lực để theo đuổi con đường học sinh giỏi môn Toán, nhưng em lựa chọn theo học lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Trong lớp, Hương Giang rất hòa đồng với các bạn và tích cực tham gia hoạt động của lớp, trường.

“Kỹ năng mềm và tính gắn kết của Hương Giang rất tốt. Em luôn hòa nhã và chín chắn. Không phải vì học lớp Toán mà khô khan hay chỉ chú trọng việc học, Hương Giang cũng như tập thể lớp rất tình cảm, đoàn kết”, thầy Khánh nói.

Thầy Khánh cho hay, năm nay, tập thể lớp 12 Toán 1 rất vui khi ngoài Hương Giang, có nhiều học sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT rất cao, trong đó có 10 điểm 10 môn Toán, 2 điểm 10 môn Tiếng Anh, 1 điểm 10 môn Vật lý và 1 điểm 10 môn Hóa học.