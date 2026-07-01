Sau đây là phổ điểm khối B00 thi tốt nghiệp THPT 2026:

Tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) năm 2026 có 47.200 thí sinh dự thi, tăng hơn 2.200 thí sinh so với năm 2025.

Điểm trung bình đạt 19,69, tăng 1,4 điểm so với năm trước (18,29), trong khi điểm trung vị đạt 19,95, cao hơn gần 2 điểm.

Phổ điểm có dạng gần chuẩn, tập trung chủ yếu trong khoảng 18-24 điểm, với đỉnh rơi vào khoảng 21-22 điểm, cho thấy phần lớn thí sinh đạt mức điểm khá.

Kỳ thi không ghi nhận bài thi 0 điểm, trong khi số bài đạt 30 điểm tuyệt đối tăng từ 1 lên 4. Điều này cho thấy phổ điểm B00 năm 2026 có xu hướng dịch sang phải, phản ánh kết quả thi nhìn chung cao hơn năm trước.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Do đó, thí sinh cần cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Ngoài điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…