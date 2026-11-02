Nhưng điều nhiều người băn khoăn là làm thế nào để nhân tài thực sự muốn đến, muốn ở lại và có thể phát huy năng lực trong môi trường làm việc còn nhiều ràng buộc như ở Việt Nam?

Tôi cho rằng một nhân tài không thể chỉ được mời về, trao một chức danh rồi để họ tự xoay xở trong những ràng buộc về thủ tục, kinh phí, nhân lực và cơ chế quản lý. Họ phải được giao một gói nhiệm vụ rõ ràng, có mục tiêu, quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, hạ tầng, dữ liệu, ngân sách, chế độ đãi ngộ và sản phẩm phải đạt được.

Đây là cách tiếp cận rất thực chất. Bởi người tài không chỉ cần được đãi ngộ tốt mà còn cần được tin tưởng, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được trao không gian sáng tạo và được quyền quyết định trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Một người tài có thể được thu hút bởi mức lương tốt, nhưng để họ gắn bó lâu dài và cống hiến hết khả năng thì điều quan trọng hơn là môi trường làm việc, cơ hội phát triển, sự tin tưởng và khả năng tạo ra những giá trị có ý nghĩa.

Họ cần có phòng thí nghiệm, dữ liệu, thiết bị, nhóm cộng sự, cơ hội hợp tác quốc tế, quyền tự chủ chuyên môn và cơ chế bảo vệ phù hợp khi thực hiện những nhiệm vụ có tính chất mới, khó, nhiều rủi ro.

Vì vậy, Kết luận 105 và Chương trình hành động của Chính phủ đặt ra yêu cầu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, dân chủ, minh bạch; khuyến khích tranh luận khoa học, phản biện, thử nghiệm và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, có cơ chế phân biệt rõ rủi ro khách quan trong nghiên cứu, thử nghiệm với hành vi vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm hay vụ lợi.

Chúng ta phải bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, nhưng không có nghĩa là buông lỏng kỷ luật, kỷ cương. Quyền tự chủ phải đi đôi với trách nhiệm giải trình, kiểm tra và giám sát. Đãi ngộ phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả thực hiện.

Chúng ta cũng phải kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách nhân tài để tuyển dụng không khách quan, nâng khống thành tích, công nhận sai đối tượng hoặc sử dụng ngân sách không hiệu quả. Chính sách vượt trội nhưng phải công khai, minh bạch, có kiểm soát, không tạo ra đặc quyền, đặc lợi.

Về lâu dài, điều chúng ta hướng tới là xây dựng một nền văn hóa trọng người thực tài, trong đó mọi người có năng lực, có khát vọng cống hiến đều có cơ hội được phát hiện, phát triển và sử dụng đúng sở trường.