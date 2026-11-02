Cùng với hoàn thiện thể chế, Chính phủ sẽ triển khai những nhiệm vụ cụ thể nào để các bộ, ngành, địa phương thực sự đổi mới cách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài, thưa Phó Thủ tướng?
Trước hết, Chính phủ xác định rõ những lĩnh vực, nhiệm vụ chiến lược cần ưu tiên để thu hút, trọng dụng nhân tài. Đây là yêu cầu đặt ra nhằm khắc phục tình trạng chính sách dàn trải, nơi nào cũng muốn thu hút, ngành nào cũng đề xuất ưu tiên nhưng nguồn lực lại bị phân tán.
Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xác định, cập nhật danh mục các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án, công trình trọng điểm và những bài toán lớn của quốc gia cần nhân tài tham gia giải quyết.
Trọng tâm trước mắt là các lĩnh vực khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, khoa học dữ liệu, công nghệ chiến lược, công nghệ mới và những lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu đổi mới phương thức phát hiện, tuyển chọn và sử dụng nhân tài. Các bộ, ngành, địa phương phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, xác định rõ bài toán cần giải quyết, số lượng và cơ cấu nhân tài cần huy động, phương thức tuyển chọn, nhiệm vụ giao và nguồn lực bảo đảm.
Chúng ta sẽ mở rộng các hình thức trọng dụng nhân tài, không chỉ thông qua tuyển dụng vào cơ quan nhà nước mà còn bằng hợp đồng chuyên gia, tư vấn, kiêm nhiệm, biệt phái, làm việc theo chương trình, dự án và những hình thức phù hợp khác.
Đặc biệt, Chính phủ sẽ tạo điều kiện để chuyên gia khu vực tư, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia các nhiệm vụ của đất nước mà không nhất thiết phải thay đổi nơi ở, nơi làm việc hay quan hệ công tác.
Đặc biệt với nhân tài quốc tế, Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu các cơ chế thuận lợi, đồng bộ về thủ tục nhập cảnh, cư trú, lao động, tiền lương, nhà ở, y tế, giáo dục cho chuyên gia và gia đình của họ. Chúng ta cần chủ động kết nối với mạng lưới trí thức Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế, các tập đoàn công nghệ và trung tâm nghiên cứu hàng đầu, để họ có thể tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước.
Chính phủ cũng sẽ xây dựng hạ tầng quản trị nhân tài quốc gia trên nền tảng số để phục vụ việc tìm kiếm, dự báo nhu cầu, kết nối và điều phối nguồn lực nhân tài. Đây không đơn thuần là xây dựng một danh sách những người có trình độ cao.
Điều quan trọng là phải hình thành được công cụ quản trị hiện đại, giúp chúng ta biết đất nước đang có nguồn lực trí tuệ nào, ở đâu, có năng lực gì, có thể tham gia giải quyết nhiệm vụ nào và kết quả đóng góp ra sao.
Từ bao đời nay, dân tộc ta luôn coi hiền tài là gốc rễ của sự hưng thịnh quốc gia. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, tư tưởng ấy không chỉ là bài học của lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với hôm nay và mai sau về trách nhiệm phát hiện, nâng niu, bồi dưỡng và trọng dụng những người có tài, có tâm, có khát vọng phụng sự đất nước.
Tôi tin rằng, khi người tài được tôn trọng, được tin tưởng, được trao cơ hội để phát huy năng lực và cống hiến trong một môi trường công bằng, minh bạch thì tài năng và tâm huyết của họ sẽ được khơi dậy mạnh mẽ.
Và khi cả hệ thống chính trị cùng thay đổi tư duy, phương thức quản trị, nhân tài sẽ thật sự trở thành động lực chiến lược phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.