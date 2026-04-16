Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, đến trưa ngày 16/4 (tức sau 5 ngày đăng ký nguyện vọng), tổng số học sinh đã đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 là 114.195 em (chiếm tỉ lệ 77,9% tổng số học sinh sau THCS năm học 2025-2026). Như vậy, còn khoảng hơn 32.000 học sinh chưa đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 năm 2026.

Qua thống kê, các trường THPT công lập không chuyên có tổng số nguyện vọng đăng ký cao (gồm cả NV1, NV2 và NV3) gồm:

Các trường THPT công lập không chuyên có số lượng NV1 cao sau 5 ngày đăng ký gồm:

Qua thống kê, số lượng nguyện vọng chuyên đến thời điểm này như sau:

Thí sinh lưu ý thời gian đăng ký chính thức đến hết ngày 17/4; không nên để đến ngày cuối cùng mới tiến hành đăng ký, tránh rủi ro (về mặt kỹ thuật) không đáng có.

"Thống kê số lượng đăng ký nguyện vọng vào các trường sẽ giúp học sinh có thêm thông tin để tham khảo, việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng tương lai sau này của học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký", đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội chia sẻ.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng khuyến nghị các nhà trường cần tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký đảm bảo thuận lợi, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực bản thân học sinh, với điều kiện chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình.

Sở GD-ĐT yêu cầu tuyệt đối không ép buộc học sinh khi đăng ký dự thi hay lựa chọn “phân luồng” ở bậc học tiếp theo, đảm bảo việc đăng ký của học sinh là tự nguyện.

Trong quá trình đăng ký, nếu có khó khăn vướng mắc, học sinh, phụ huynh phải liên hệ ngay với nhà trường để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Năm 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội quy định mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập không chuyên bất kỳ, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau ngày 17/4.

Về nguyên tắc tuyển sinh, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét tuyển NV2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét tuyển NV3. Song, điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định các nguyện vọng sẽ được xét song song đồng thời cho đến hết các thí sinh đủ điều kiện; chứ không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1, nếu thiếu chỉ tiêu mới xét tới các nguyện vọng 2 và 3.