Năm 2021, Linh là một trong những đại sứ tham gia hội nghị Women in Data Science (Phụ nữ trong ngành khoa học dữ liệu). Đây là tổ chức được sáng lập năm 2015 bởi Stanford University và đã tạo ra một phong trào toàn cầu nhằm truyền cảm hứng, nâng cao năng lực của phụ nữ trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.

Chia sẻ về lý do tham gia Women in Data Science, Linh cho biết, trong công ty, các đồng nghiệp nam thường cho rằng phụ nữ chỉ nên làm những việc nhẹ nhàng. Vì vậy, với dự án công nghệ thông tin, những việc lớn như thiết kế hệ thống thường được giao cho các đồng nghiệp nam, thế nhưng cô lại muốn tham gia. Thực tế, cũng có những đồng nghiệp nữ tham gia vào các công việc khó này nhưng lại bỏ dở giữa chừng để tìm công việc nào đó nhẹ nhàng hơn. Thậm chí, có những bạn nữ lập trình viên khi có gia đình thì bỏ nghề không theo đam mê của mình nữa.

“Women in Data Science là tổ chức có hơn 150 nước tham gia với mục tiêu ủng hộ những phụ nữ làm công nghệ. Nó rất phù hợp với ngành khoa học dữ liệu mà tôi yêu thích. Khi tham gia Women in Data Science, tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn nữ, hãy đặt mục tiêu cao cho mình và đi đến cuối con đường mà mình yêu thích lựa chọn. Tôi muốn lan tỏa tinh thần đó để cho ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào ngành khoa học này, đặc biệt là những người phụ nữ làm chuyên sâu. Hiện tỷ lệ phụ nữ làm trong lĩnh vực công nghệ rất ít và những người còn theo đuổi đam mê chuyên sâu để lên vị trí lãnh đạo còn ít hơn nữa. Tổ chức Women in Data Science đặt mục tiêu đến năm 2030 có 30% phụ nữ làm trong lĩnh vực công nghệ khi mới ra trường. Cá nhân tôi vẫn theo đuổi và nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ chương trình”, Linh chia sẻ.