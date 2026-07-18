Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ cho biết, sáng nay (18/7), địa phương đã tổ chức cuộc họp thân tộc họ Huỳnh để lấy ý kiến thống nhất của gia đình liệt sĩ, với sự tham dự của các bậc cao niên, trưởng tộc và đại diện dòng họ.

"Sau khi trao đổi, toàn thể thân tộc đã thống nhất cao, đồng thuận phối hợp với chính quyền địa phương lập hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên", Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ cho hay.

Bà Nguyễn Thị Lệ và bà Huỳnh Thị Lê (em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên). Ảnh: Nguyễn Huế

Theo đó, 6 người thân trực hệ với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và đại diện gia tộc đã ký xác nhận vào hồ sơ, gồm: bà Huỳnh Thị Sảnh (SN 1942, cô ruột), ông Huỳnh Văn Chín (SN 1963, em ruột), bà Huỳnh Thị Lê (SN 1958, em ruột), ông Huỳnh Văn Mười (SN 1969, em ruột), ông Huỳnh Văn Nhỏ (SN 1971, em ruột) và ông Lê Văn Xem (SN 1960, con của cô ruột).

Ông Đặng Văn Tây Lo cho biết thêm, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục xác nhận, UBND xã đã lập tức chuyển hồ sơ lên cấp trên trong ngày để kịp thời xem xét theo quy định. Đây là hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nội vụ tỉnh và địa phương nhằm thực hiện trách nhiệm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Lãnh đạo UBND xã Vàm Cỏ nhận định, việc thân tộc họ Huỳnh đồng thuận ký xác nhận được xem là bước tiến quan trọng, là căn cứ thực tế giúp các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét trường hợp đặc biệt đã kéo dài hơn 50 năm, với mong muốn làm sáng tỏ và ghi nhận đầy đủ mối quan hệ giữa bà Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều cùng ngày, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định bổ sung bà Nguyễn Thị Lệ (sinh ngày 1/1/1947) là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đồng thời cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248 cho bà.

Theo quyết định, bà Lệ được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 1/8/2026, gồm trợ cấp tuất hằng tháng 2.789.000 đồng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng (dành cho vợ liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa) 2.231.000 đồng, tổng cộng là 5.020.000 đồng/tháng. Bà cũng được truy lĩnh trợ cấp tháng 7/2026 với số tiền 5.020.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết, trong thời kỳ kháng chiến, bà Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mới trong quan hệ yêu đương, chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống như vợ chồng, bà cũng chưa về sinh sống cùng gia đình liệt sĩ.

Khoảng 10 năm trước, bà Lệ từng nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ dành cho vợ liệt sĩ. Sở Nội vụ khi đó hướng dẫn bà bổ sung giấy xác nhận của cha, mẹ liệt sĩ công nhận bà là con dâu, tức vợ liệt sĩ (trường hợp không bắt buộc giấy đăng ký kết hôn nếu có xác nhận của thân nhân theo quy định). Tuy nhiên, bà Lệ chưa bổ sung giấy tờ và cũng không nộp lại hồ sơ để tiếp tục xem xét.

Ngày 6/7, tại lễ quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, cho biết lực lượng chuyên môn đã khai quật khu vực nghi có mộ liệt sĩ từ cuối tháng 6. Tại hố đào sâu 3m, rộng 3m, dài 10m, lực lượng chức năng phát hiện 5 bộ hài cốt, trong đó 3 bộ còn tương đối nguyên vẹn. Một bộ hài cốt được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhờ chiếc ví còn lưu giấy tờ tùy thân. Qua xác minh phiên hiệu đơn vị, Quân khu 7 xác định ông là chiến sĩ Tiểu đoàn 1, từng chiến đấu tại Long An. Cùng ngày, gia đình ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi, xã Vàm Cỏ, Tây Ninh) nhận thấy thông tin về liệt sĩ trùng khớp với người thân đã tìm kiếm nhiều năm nên báo chính quyền. Các cơ quan chức năng nhanh chóng phối hợp đối chiếu hồ sơ, xác minh và hỗ trợ kết nối với đơn vị đang lưu giữ di vật. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cũng đến gặp gia đình để xác minh. Quá trình đối chiếu ghi nhận sự khác biệt giữa giấy báo tử ghi tên Huỳnh Văn Quyên và Bằng Tổ quốc ghi công ghi Huỳnh Văn Quên. Ngày 7/7, hai thân nhân của gia đình được lấy mẫu ADN để phục vụ giám định. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, chờ kết quả ADN trước khi kết luận danh tính bộ hài cốt và hoàn tất các thủ tục liên quan.