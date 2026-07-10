Cận cảnh hố đào 2m phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Ngày 9/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện thêm 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 16 bộ.