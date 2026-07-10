Lực lượng quy tập mở rộng rãnh khai quật sâu khoảng 2m, dài 5m, rộng 3m sau 4 ngày tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nơi phát hiện mộ tập thể liệt sĩ Xuân Mậu Thân 1968. Tính đến chiều cùng ngày, đội đã tìm thấy 16 hài cốt, một trường hợp đang bước đầu xác định danh tính.