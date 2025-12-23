Lãnh đạo Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Trong 2 ngày 22 - 23/12, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Kết nối nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng, hướng tới thị trường Tết.

Quy hoạch vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

Hải Phòng là vùng đất khỏe - vùng trồng chuẩn mở lối xuất khẩu bền vững. Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, Hải Phòng hiện sở hữu diện tích cây vụ đông lớn. Tuy nhiên, việc canh tác vẫn còn dựa nhiều vào kinh nghiệm, nông dân sử dụng giống nhiều lần và chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm.

Việc đánh giá “sức khỏe đất” và điều chỉnh quy trình chăm bón theo từng vùng rất cần thiết. Cùng với đó, người trồng phải ý thức được việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu không làm tốt khâu sản xuất thì mọi nỗ lực quảng bá hay xúc tiến thương mại đều không mang lại hiệu quả.

Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi Trường Hải Phòng và bà con nông dân kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông.

“Ngành Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng xác định tổ chức sản xuất là trách nhiệm chung của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Hải Phòng kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư, liên kết với nông dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để quy hoạch vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu”, bà Kiểm nhấn mạnh.

Cũng theo bà Kiểm, trong bối cảnh thị trường Hàn Quốc tăng cường kiểm soát, 100% lô hàng xuất khẩu đều phải kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, việc giám sát vùng trồng từ sớm, trước thu hoạch ít nhất 1-2 tháng, là yêu cầu bắt buộc. Vì vậy, nâng cao ý thức sản xuất, xây dựng sản phẩm chất lượng cao ngay từ đầu chính là nền tảng để nông sản Hải Phòng phát triển bền vững, nâng cao giá trị và có những mùa vụ bội thu.

Mở lối đi lớn cho nông sản đặc trưng địa phương

Hội thảo thu hút nhiều ý kiến sát thực xung quanh việc đưa giá trị nông sản Hải Phòng ra thế giới.

Chia sẻ tại diễn đàn, người dân xã Nam Sơn, Hải Phòng cho biết, từ bao đời nay, sản xuất nông nghiệp tại địa phương gắn liền với cây hành, cây tỏi, là nghề truyền thống được cha ông gây dựng và gìn giữ. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và kinh nghiệm canh tác tích lũy qua nhiều thế hệ, hành, tỏi Nam Sơn có hương vị cay thơm đặc trưng, chất lượng được người tiêu dùng tin tưởng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch xã Nam An Phụ (Hải Phòng) cho biết, mục tiêu của địa phương là đưa các sản phẩm nông sản, trước hết là hành, tỏi, từng bước vào hệ thống siêu thị lớn, tiến tới xuất khẩu. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, rất cần sự đồng hành của doanh nghiệp trong liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Với người dân nơi đây, ‘tấc đất là tấc vàng’, nên họ kỳ vọng những mô hình thành công sẽ từng bước xây dựng được mã số vùng trồng, hình thành thương hiệu hành, tỏi.

Trong đó, AI được nhìn nhận là công cụ mang lại lợi ích đột phá, giúp tăng hiệu suất, giảm chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. AI có thể tham gia toàn bộ chuỗi quảng bá và tiêu thụ nông sản, từ sản xuất nội dung truyền thông, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tự động, đến chốt đơn, quản lý đơn hàng, tồn kho và kết nối với hệ thống tài chính - kế toán.

Vùng hành tỏi nổi tiếng của Hải Phòng

Dữ liệu được xác định là tài sản cốt lõi, còn AI đóng vai trò như “nhân viên số” làm việc liên tục 24/7, đa ngôn ngữ, có khả năng tư vấn, phân tích hành vi khách hàng và tối ưu hoạt động bán hàng.

Ông Lê Thái Nghiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng thông tin: Riêng một số sản phẩm như cà rốt, tỷ lệ xuất khẩu chiếm tới hơn 80% sản lượng. Sản xuất rau vụ đông của Hải Phòng hình thành rõ các vùng hàng hóa tập trung. Nổi bật là vùng hành, tỏi với diện tích khoảng 7.100 ha, sản lượng dự kiến 120.000-130.000 tấn, giá trị sản xuất đạt 320-470 triệu đồng/ha, lãi từ 210-355 triệu đồng/ha.

Hành, tỏi được bảo quản tại nông hộ, tiêu thụ quanh năm, giảm áp lực đầu ra khi thu hoạch. Nhiều sản phẩm đã được chứng nhận VietGAP, nhãn hiệu tập thể, tiêu thụ chủ yếu trong nước và một phần sấy khô xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Vùng cà rốt gieo trồng khoảng 1.300 ha, sản lượng 65.000-70.000 tấn, tập trung tại các địa phương như Tuệ Tĩnh, Thái Tân, An Phú, Chí Linh. Khoảng 80% sản lượng được bảo quản lạnh xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và Trung Đông.

Vụ đông 2025-2026, Hải Phòng gieo trồng khoảng 29.500 ha cây vụ đông, tăng 450 ha so với năm trước; trong đó rau các loại chiếm 22.700 ha với sản lượng khoảng 700.000 tấn.

Khoảng 30% sản lượng phục vụ tiêu dùng nội địa, hơn 70% tiêu thụ ngoài thành phố và xuất khẩu, riêng một số sản phẩm như cà rốt có tới trên 80% sản lượng xuất khẩu.

Thu Hằng