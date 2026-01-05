Ngay từ khi Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Quảng Ninh đã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Tính đến 30/6/2025 (trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp) tỉnh Quảng Ninh có 91/91 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 53/91 xã đạt đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25/91 Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Có 13/13 Huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Vào 27/5/2025 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1013/QĐ-TTg công nhận tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Nhờ đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân khu vực nông thôn: thu nhập bình quân đầu người của vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo năm 2024 của tỉnh đạt 84,147 triệu đồng/người/năm Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, đời sống người dân được cải thiện, thu nhập tăng cao