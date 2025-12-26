Ngày 15/12, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Cư tổ chức tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và “Xây dựng mô hình 5 không, 3 sạch” năm 2025, cho 80 cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận và người dân trên địa bàn xã dân tộc An Cư.

Nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao.

Tại đây, báo cáo viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tuyên truyền các chủ trương, chính sách, định hướng, nội dung về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đồng thời, phổ biến về công tác bảo vệ môi trường và nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch -đẹp, an toàn. Đặc biệt là việc triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số tại khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe về công tác kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm gắn với thương mại điện tử, góp phần thực hiện tiêu chí Tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới và quảng bá hình ảnh, khẩu hiệu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025.

Việc tổ chức tuyên truyền nhằm đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt trong cán bộ Mặt trận các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong cộng đồng dân cư về việc tham gia thực hiện chương trình, góp phần cùng với các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện đạt các mục tiêu của chương trình giai đoạn 2021 - 2025.

An Cư là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, chiếm tỷ lệ 67,4%. Toàn xã có 240 hộ nghèo, 50 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,6 triệu đồng/người/năm, kinh tế của xã chủ yếu là phát triển kinh tế nông nghiệp sản xuất lúa, hoa màu và chăn nuôi gia súc…

Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới được xã đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, xã đã thực hiện đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới (đạt tỷ lệ 84,21%), đạt 54/57 chỉ tiêu (đạt tỷ lệ 94,74%). An Cư đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn xã nông thôn mới.