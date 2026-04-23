Theo kế hoạch, 8h ngày 24/4, chuyên trang Luyện thi sẽ được vận hành chính thức trên trang Giáo dục của báo VietNamNet.

Chuyên trang được xây dựng với sự tham gia của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm cùng các đơn vị giáo dục, hướng tới hình thành nguồn học liệu có tính hệ thống, phục vụ nhu cầu luyện tập của học sinh.

Ở giai đoạn đầu, nền tảng tập trung vào các đề thi thử theo cấu trúc thi tuyển sinh lớp 10 với 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Các đề thi thử được xây dựng bám sát cấu trúc phổ biến, kèm đáp án và hướng dẫn chi tiết. Trong thời gian tới, chuyên trang dự kiến mở rộng sang các nhóm đề thi thử với các môn thi tốt nghiệp THPT, từng bước bổ sung nội dung theo các cấp học.

Bên cạnh việc cung cấp các mẫu đề thi thử, chuyên trang sẽ tích hợp tính năng làm bài trực tuyến. Thí sinh có thể thực hiện bài thi theo thời gian quy định, theo dõi tiến độ qua đồng hồ đếm ngược. Với các bài trắc nghiệm, có hệ thống hỗ trợ chấm điểm tự động sau khi nộp bài, giúp người học tự đánh giá kết quả và điều chỉnh kế hoạch ôn tập.

Chuyên trang được định hướng trở thành không gian hỗ trợ học tập, nơi học sinh có thể luyện tập, theo dõi tiến độ và tiếp cận tài liệu một cách thuận tiện. Đồng thời, đây cũng là kênh kết nối giữa người học với giáo viên và các đơn vị giáo dục thông qua hoạt động chia sẻ các dạng đề thi và kinh nghiệm giảng dạy.

Trong thời gian tới, chuyên trang kỳ vọng nhận được sự tham gia của giáo viên và các tổ chức giáo dục trong việc đóng góp nội dung, góp phần đa dạng hóa hệ thống các đề thi thử và nâng cao chất lượng học liệu. Số lượng đề thi thử cũng liên tục được bổ sung để phục vụ các thí sinh trong quá trình luyện thi.

Cách sử dụng chuyên trang Luyện thi:

Bước 1: Chọn môn thi

Tại trang chủ, thí sinh lựa chọn môn học (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ), kèm số lượng đề thi thử hiển thị để tham khảo.

Bước 2: Chọn đề thi

Danh sách đề thi hiển thị đầy đủ thông tin về hình thức, thời gian làm bài và số lượng câu hỏi. Thí sinh nhấn “Bắt đầu” để làm bài.

Bước 3: Làm bài trực tuyến

Giao diện mô phỏng phòng thi thật, cho phép chuyển câu linh hoạt và theo dõi thời gian bằng đồng hồ đếm ngược.

Bước 4: Nộp bài, xem kết quả

Hệ thống tự động chấm điểm (với bài trắc nghiệm) ngay sau khi nộp, giúp thí sinh đánh giá năng lực và điều chỉnh kế hoạch ôn tập.

Hiện tại, hệ thống hỗ trợ làm bài trực tuyến đối với các đề trắc nghiệm; với đề tự luận, thí sinh có thể tham khảo nội dung và đáp án để tự luyện tập. Tính năng tương tác với dạng bài này dự kiến sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.