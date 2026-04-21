Năm học 2025-2026, dự kiến toàn thành phố Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 20.000 so với năm học trước.

Trong khi đó, theo số liệu Sở GD-ĐT công bố gần đây nhất, số thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập ở Hà Nội năm học 2026-2027 ước tính gần 130.000 học sinh.

Như vậy, qua thống kê chưa đầy đủ, có khoảng hơn 17.000 học sinh Hà Nội không đăng ký dự thi lớp 10 năm 2026.

Theo đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội, ngoài các trường hợp được tuyển thẳng, đây thường là những học sinh không chọn con đường học THPT ở trường công lập, mà lựa chọn học nghề, đi du học, học THPT ở các trường tư thục, trường quốc tế, trung tâm giáo dục thường xuyên...

Năm ngoái, số học sinh tốt nghiệp THCS của Hà Nội không đăng ký dự thi lớp 10 công lập là hơn 23.500 (trong số khoảng 127.000 học sinh được xét tốt nghiệp THCS).

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Hà Nội những năm trước. Ảnh: Thạch Thảo.

Với số lượng gần 130.000 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 250 điểm thi với hơn 5.400 phòng để tổ chức thi.

Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội có thêm 3 trường THPT công lập gồm THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), THPT Việt Hùng (xã Việt Hùng) và Trường TH-THCS-THPT Minh Châu (xã Minh Châu).

Kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội năm nay có những điểm mới đáng chú ý là bỏ điều kiện về nơi thường trú, bỏ quy định về khu vực tuyển sinh; học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào 3 trường THPT công lập không chuyên; giảm 50% mức điểm chênh lệch khi xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 so với năm 2025 (giảm lần lượt còn 0,5 điểm và 1 điểm).

Đến thời điểm hiện tại, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao năm học 2026-2027 là 1.830 lớp, tương ứng 81.448 học sinh. Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên được giao hơn 78.678 chỉ tiêu; 4 trường THPT chuyên tuyển 78 lớp với tổng 2.370 học sinh; Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 học sinh.

Theo thống kê của VietNamNet, có 35 trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội tăng chỉ tiêu so với năm học trước. Có 61 trường giữ nguyên và 23 trường giảm chỉ tiêu.

Theo kế hoạch, muộn nhất ngày 6/5, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường THPT tại các UBND xã, phường, Cổng thông tin điện tử của Sở (www.hanoi.edu.vn).

Năm 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 89 trường THPT tư thục với 817 lớp và 34.059 học sinh. Cùng với đó, Sở giao cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyển 262 lớp với 11.675 học viên.